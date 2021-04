Una mujer embarazada entró a robar a un club y quedó atascada en una reja

El insólito hecho ocurrió este martes en la madrugada en un club de Santa Fe. Una mujer embarazada entró a robar y quedó atascada en una reja, mientras que sus dos cómplices escaparon.

La mujer embarazada que entró a robar cursa un embarazo de cinco meses. “No quiero perder a mi bebé”, gritaba angustiada la ladrona cuando se topó con ella un guardia de seguridad del Querandí Rugby Club en la parte trasera del instituto deportivo santafesino.

El guardia pidió una ambulancia y auxilio a la policía y los bomberos al darse cuenta que no iba a poder liberarla de las rejas. No fue una tarea sencilla para los rescatistas. Mientras cortaban los barrotes, ella insistía que dentro del lugar asaltado no quedaba nadie y pedía por su bebé: “Ya se fueron. No hay nadie”, expresa la mujer.

Cuando los efectivos policiales pudieron ingresar al lugar notaron que los dos delincuentes restantes había escapado con dos netbooks y otros objetos tecnológicos tras romper cajones y diversos armarios.

Por otra parte, la mujer fue trasladada a un hospital local, después de constatar que el bebé no había sufrido ningún daño. La fiscal a cargo del caso, María Laura Martí, ordenó que siguiera detenida con custodia policial acusada por el delito de tentativa de robo.