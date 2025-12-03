Una joven chaqueña está desaparecida en Brasil desde hace una semana y la buscan intensamente

Victoria Saenz
Una joven chaqueña está desaparecida en Brasil desde hace una semana y la buscan intensamente

Una joven chaqueña es buscada intensamente desde hace una semana en Brasil, donde viajó para trabajar. El caso ha generado preocupación y hermetismo en su entorno.

Lurdes Rodríguez, desaparecida en Brasil tras un viaje laboral

La joven en cuestión es Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años. Según la denuncia interpuesta por su madre, la joven dejó de responder mensajes y llamadas el 26 de noviembre, lo que llevó a su familia a hacer pública la situación.

Rodríguez viajó a la ciudad de Florianópolis a mediados de septiembre para trabajar en un bar-restaurante llamado “Meat-Shop”. Antes de partir, dejó a sus hijos al cuidado de su madre, quien ahora enfrenta una angustiante espera por noticias de su hija.

La falta de comunicación desde hace una semana motivó a la madre a radicar la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco. Medios locales han comenzado a cubrir el caso, mientras la angustia de la familia crece.

Lurdes es descrita como delgada, de tez morena, con una altura de 1,63 metros, cabello castaño lacio y largo, y ojos marrón claro. Presenta una cicatriz en la frente y varios tatuajes que la identifican.

En la causa ya ha intervenido la Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín, que ha remitido el expediente al Convenio Policial Internacional para gestionar la búsqueda en el exterior.

