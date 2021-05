La situación donde una enfermera rindió su último parcial y se recibió de licenciada mientras realizaba hisopados fue captada por sus compañeras de trabajo.

La enfermera Rosalía Vergara es una joven jujeña de 23 años que rindió su último parcial para recibirse de licenciada mientras realizaba hisopados en un hospital de la provincia de Córdoba. En los descansos entre pacientes, Vergara rindió el parcial de “cuidados críticos” para convertirse en licenciada.

“Entre paciente y paciente podía responder las preguntas múltiple opción. Me puse a hacer el parcial a un costado para no molestar a nadie, no quise pedir un espacio para rendir porque había mucha gente”, comentó la joven recibida.

“Ella tenía que rendir y no quería dejar a sus compas solos, y así rindió con la gran noticia que aprobó”, publicó en sus redes sociales una compañera de trabajo de Vergara.