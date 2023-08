Una carnicería bonaerense ofrece sus productos “en dólares”

En medio de la creciente inestabilidad económica que enfrenta nuestro país, varios comercios buscan soluciones creativas para enfrentar los aumentos en el costo de la mercadería y los productos al público.

Los precios de diversos artículos han experimentado incrementos significativos en los últimos días, exacerbados por la reciente devaluación que ha llevado el valor del dólar a niveles históricamente altos.

En este contexto, una carnicería ubicada en la localidad de Saladillo ha comenzado a exhibir los precios en dólares estadounidenses.





En sus pizarrones, se pueden observar etiquetas como "Asado: U$S 5", "Chorizos: U$S 3" y "Lomo y Peceto: U$S 6". Aunque la intención detrás de esta decisión no está clara, algunos se preguntan si se trata de un enfoque serio o simplemente una forma de llamar la atención en medio de la crisis.

La comunidad de Saladillo ha reaccionado con sorpresa ante esta iniciativa, ya que el uso del dólar como referencia para los precios de productos cotidianos es una medida poco convencional en Argentina.

Expertos económicos han señalado que, si bien esta medida puede parecer novedosa, también refleja la desesperación que están experimentando muchos negocios frente a la incertidumbre económica. La devaluación y la inflación han impactado de manera significativa en los costos de operación, lo que lleva a algunos comercios a buscar formas poco convencionales de mantener sus márgenes de ganancia.