Un senador chileno propone donar 15 mil dosis de vacuna contra el coronavirus a Río Turbio

Carlos Bianchi Chelech, senador chileno, hará un pedido formal para que Chile done 15 mil dosis de vacuna contra el coronavirus a la ciudad de Río Turbio, Santa Cruz, ya que allí reciben a cientos de ciudadanos de Puerto Natales.

“Efectivamente me contactan y me cuentan la realidad que estaban viviendo en Río Turbio, eso llama mi atención y mi preocupación y me quede con el compromiso de ver de qué manera nosotros podríamos contribuir”, agregó el legislador.

Con respecto a este proyecto, pidió calma “porque lo que no podemos hacer es vender una ilusión o señalar cosas que quizás no resulten”. Para que Chile pueda donar las vacunas, se necesita que el gobierno de Alberto Fernández autorice el ingreso de las dosis.

“Esa es una alternativa, para que nosotros pudiéramos hacer llegar esta vacuna y que el gobierno de la Argentina se comprometa que vaya efectivamente a las localidades donde se están pidiendo”, indicó el legislador chileno.

Y agregó: “En la conversación con los embajadores y con los cónsules hubo una coincidencia en la necesidad de buscar un mecanismo de colaborar con las vacunas tanto en Río Turbio, y en 28 de Noviembre. Hoy día se hicieron llamados y algunas reuniones y por eso nace esa conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores que fue tremendamente significativa”.

Chile y su donación a otros países

Chile hace unas semanas atrás hizo una donación a dos países: Ecuador y Paraguay, en la que se les entregó más de 40.000 dosis de vacunas Sinovac.

“En base a eso, nosotros dijimos por qué no contribuir con una localidad que siempre le ha tendido la mano a Chile, y particularmente a Puerto Natales que es Río Turbio”, sostuvo.

A su vez, el senador confirmó que mantuvo conversaciones con el concejal argentino Samir Zeidán y el intendente Darío Menna, quien se comprometió que la próxima semana viajará a Buenos Aires a presentar la propuesta.