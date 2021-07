Un productor denunció que perdió su cosecha porque la gente no quiere trabajar por culpa de “los planes sociales”

Un productor citrícola de Misiones denunció que perdió su cosecha por 50 millones de pesos porque la gente no quiere renunciar a los planes sociales y trabajar en blanco de forma temporaria.

“Tengo un millón y medio de kilos de limones y 200 mil kilos de naranjas pudriéndose tirados en el suelo porque no consigo gente que la levante”, explicó el productor Ricardo Ranger de la localidad misionera de ElDorado.

“No es sólo a mí que me sucede. El trabajo temporario que ofrecemos a los cosecheros es incompatible con los planes sociales que da el Estado”, hizo mención Ranger sobre que las personas no quieren ser dadas de alta y trabajar en blanco para no perder los beneficios sociales que ya tienen.

“El Estado nos pide que registremos a los empleados y por otro entrega subsidios para que no trabajen. Es una vergüenza, nos estamos fundiendo trabajando. Toda esta política desestimula la producción la inversión, el trabajo y la producción. Hoy decir trabajo es mala palabra”, cerró el productor que denunció la pérdida de su cosecha por culpa de los planes sociales.