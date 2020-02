No se conoce ningún registro oficial que brinde con precisión la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado.

El debate sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-83) sigue sin cerrarse. Pasaron 43 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y, según quien hable, arroja una cifra u otra.

Durante el gobierno de Kirchner se declaró como oficial el número de 30.000 desaparecidos, pero la Comisión para la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente Raúl Alfonsín comprobó 7.954 casos

La ex ministra y miembro de la Comisión para los Desaparecidos, Graciela Fernández Maijide, afirma que solo se han podido documentar 7.954 casos.

Meijide es madre de Pablo, el hijo que, con 17 años, los militares borraron de la faz de la tierra y autora de “Historia íntima de los derechos humanos en Argentina”, la ex ministra averiguó de dónde salió y a quién se le ocurrió la idea de poner sobre la mesa el número de 30.000 desaparecidos. “Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Duhalde me contó allí que pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando”.

Duhalde posteriormente fue nombrado Secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Néstor Kirchner y decidió convertir la ficción en realidad al colocar la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo que escribió, por delante del de Ernesto Sábato, en el "Nunca Más", el libro que recoge, con nombres y apellidos, a todas y cada una de las víctimas del régimen militar. “¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde sus familias y las denuncias?. Colocan las placas vacías porque no pueden poner un nombre”, comenta en alusión al parque de la Memoria de Buenos Aires.

En ese sentido, ahora un político y escritor de Córdoba grabó un video donde ofrece la suma de 2500 dólares (lo que sería alrededor de 200 mil pesos) a quien le pueda mostrar la lista completa donde aparezcan los 30.000 desaparecidos.

"Ofrezco u$s 2.500 a quien me otorgue pruebas tácticas de que en Argentina hubo 30 mil desaparecidos", escribió el cordobés, acompañado del video.