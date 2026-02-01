Un policía salvó a un niño de 11 años que casi se ahoga en un río de Córdoba

Victoria Saenz
Un policía salvó a un niño de 11 años que casi se ahoga en un río de Córdoba

Un niño de 11 años fue rescatado de urgencia tras sufrir un principio de asfixia por inmersión mientras se encontraba en un río de la localidad cordobesa de Despeñaderos, en el departamento Santa María. El episodio, ocurrido durante la tarde del viernes, generó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y un transporte inmediato al hospital.

Rescate en el río de Despeñaderos

El hecho tuvo lugar en el espejo de agua local, donde un efectivo policial recientemente egresado y afectado al Operativo Verano advirtió que el menor manifestaba severas dificultades para mantenerse a flote. Ante la emergencia, el uniformado “ingresó al agua y realizó las maniobras necesarias para sacarlo”, logrando llevar al chico hasta la orilla en estado consciente.

Intervención y evaluación médica

La situación generó una profunda “preocupación entre los presentes” y requirió una intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad que custodian la zona turística. Una vez en tierra firme, el menor recibió las primeras atenciones mientras se aguardaba la llegada de los facultativos.

Minutos más tarde, un servicio de emergencias arribó al lugar del incidente y “dispuso el traslado del chico a un hospital local” para una evaluación médica completa. Según informaron fuentes oficiales, la derivación se realizó a fin de “descartar complicaciones y controlar su estado de salud” tras el episodio de asfixia.

Acción heroica del policía

El accionar del agente fue determinante para evitar una tragedia en el marco de las actividades recreativas de la temporada estival en la provincia de Córdoba.

