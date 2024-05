Un municipio no participará de los Torneos Bonaerenses por los “altísimos” costos y gastos

El municipio de General Villegas, cuyo intendente es Gilberto Alegre, confirmó en las últimas horas que no participará de los Juegos Bonaerenses, la histórica competencia deportiva de la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó con el fin de ahorrar gastos y priorizar el dinero en otras áreas como salud, desarrollo social y obras públicas.

Según explicaron desde el distrito de la Cuarta Sección, General Villegas no tendrá su etapa municipal de los Juegos Bonaerenses debido a los “altísimos” costos de organización y traslado de participantes a los partidos cabecera del evento. Entre los gastos que una intendencia debe contemplar se encuentran el transporte, alquiler de canchas, arbitrajes y viáticos, entre otros.

“Nadie ignora la situación económica que está atravesando el país que, sin duda, también afecta nuestras finanzas. Debemos tener prioridades en la adjudicación o asignación de los fondos. No nos pueden faltar medicamentos en el hospital, necesitamos tener un buen servicio urbano para mantener la ciudad ordenada”, justificó el intendente Alegre.

El intendente, quien sigue la línea política del diputado Miguel Ángel Pichetto, mencionó que, si bien actualmente General Villegas tiene un estado financiero equilibrado, recibió de la anterior gestión un déficit de $430 millones en deuda flotante, financiera y operativa. “La inversión que estamos haciendo nos obliga a ser muy cautelosos en el manejo de los números”, detalló.

Alegre explicó que, considerando que en los Juegos Bonaerenses 2023 General Villegas tuvo 500 representantes en la gran final que se realiza tradicionalmente en Mar del Plata, hoy el municipio debería abonar unos $140 millones solo en hoteles, cifra que aumentaría si el distrito lleva a más participantes.

“Para hacer torneos de adultos mayores, este fin de semana hubiésemos necesitado aproximadamente $1 millón para trasladar a todos los competidores a General Villegas. No estamos en condiciones de realizar ese gasto. Tenemos que ajustar los sueldos de los empleados permanentemente por la inflación y debemos ser muy cautelosos con los números”, añadió Alegre.

Los Juegos Bonaerenses, el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires que se realiza anualmente de manera ininterrumpida desde 1992, tiene varias fases: la etapa municipal, del 5 de mayo al 30 de junio; la regional, del 1 de julio al 31 de agosto; la interregional, del 1 al 20 de septiembre; y la gran final en Mar del Plata, que aún no tiene fecha.

Además de los costos de la primera etapa municipal, los partidos que participen de los Juegos Bonaerenses deben desembolsar dinero otras tres veces más hasta la final en Mar del Plata, con presupuestos cada vez mayores debido a los diferentes tipos de gastos en cada fase.

“Es una pena que no puedan viajar, pero el año que viene podrán hacerlo. No podemos pagar 140 millones de pesos de hotel por algunos días, no tenemos el dinero para hacerlo. Preferimos ser cautelosos y tratar de llegar a fin de año de la mejor manera posible y satisfacer todas las demandas de la comunidad”, lamentó el intendente villaguense.