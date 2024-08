Un municipio bonaerense declaró “persona no grata” a Alberto Fernández

El Concejo Deliberante del distrito bonaerense de Chacabuco aprobó recientemente un controvertido proyecto impulsado por el PRO y Juntos, que condena el accionar del expresidente Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yañez.

El proyecto incluye tres artículos principales:

Repudio al accionar de Alberto Fernández: Se manifiesta un rechazo contundente hacia el comportamiento del exmandatario.

Durante la votación, todos los bloques opositores aprobaron el proyecto, incluyendo a La Libertad Avanza.

Sin embargo, el bloque Unión por la Patria (UxP) se abstuvo de votar a favor y optó por presentar su propio proyecto, que también repudia el accionar del ex presidente, pero no incluye la declaración de persona no grata.