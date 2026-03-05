Un muerto y heridos tras un doble choque de camiones y un micro en la Ruta 9

Francisco Díaz
Choque Ruta 9 (5)

Un fatal siniestro vial se registró durante la madrugada de este jueves en la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Baradero, dejando como saldo un muerto y al menos un herido tras producirse dos choques sucesivos en el carril que conecta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio principal ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada a la altura del kilómetro 150, donde por causas que son materia de investigación un camión de gran porte que transportaba contenedores impactó violentamente contra la parte trasera de un micro de larga distancia.

Cambia el tiempo en la provincia de Buenos Aires con la llegada de un frente frío y tormentas este fin de semana
Mirá también:

Cambia el tiempo en la provincia de Buenos Aires con la llegada de un frente frío y tormentas este fin de semana

Como consecuencia de la colisión, el conductor del transporte de carga perdió la vida en el acto, hecho que fue confirmado por los profesionales médicos que asistieron a la emergencia.

Marcos Varela, jefe de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Pedro, informó que el operativo para rescatar el cuerpo fue complejo y se extendió durante aproximadamente una hora y media debido a la magnitud de los daños materiales en la cabina del camión.

Minutos después, a tan solo dos kilómetros del primer impacto, se produjo un segundo accidente por alcance entre otros dos camiones que circulaban por el mismo carril.

Este nuevo choque dejó como saldo un conductor con heridas de diversa consideración, quien debió ser trasladado por el servicio de emergencias de San Pedro para su atención sanitaria.

Fuentes policiales indicaron que el tránsito en el carril Rosario–Buenos Aires permanece totalmente interrumpido, lo que genera demoras significativas y largas filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros.

Jueves con posibles lluvias y fuertes vientos: ¿cómo sigue el tiempo?
Mirá también:

Jueves con posibles lluvias y fuertes vientos: ¿cómo sigue el tiempo?

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial, personal de Gendarmería Nacional Argentina y equipos de emergencia, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas de ambos siniestros y avanzar en la normalización de la circulación.

Google News Seguinos en Google Noticias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
docentes bonaerenses paritaria hoy pba bono
Paritaria Docente: La Provincia cerró el acuerdo salarial y así quedarán los sueldos con el nuevo aumento
Provincia
camion incendiado
Un camión se incendió en la Autopista Buenos Aires – La Plata y generó importantes demoras
Provincia
multas infracciones pba valores
Aumentan las Infracciones de Tránsito en Provincia de Buenos Aires: Cuánto Cuestan las Multas desde Marzo 2026
Provincia
fiesta de la guitarra dolores
Fiesta Nacional de la Guitarra: Dolores se prepara para una semana a pura música y tradición
Provincia
dia hermano argentina
Día del Hermano en Argentina: por qué se celebra hoy 4 de marzo y quiénes son los más famosos del país
Sociedad
amvulancia sies
Conmoción en Miramar: una niña de un año pelea por su vida tras ser atropellada por una camioneta
Sociedad
¿Cuánto sueldo mínimo piden los bancos para créditos hipotecarios en 2024?
El Banco Nación lanzó un nuevo marketplace para comprar casa con crédito hipotecario 100% online ¿Cómo funciona?
Nacionales Sociedad

Más leídas