Un muerto y heridos tras un doble choque de camiones y un micro en la Ruta 9

Un fatal siniestro vial se registró durante la madrugada de este jueves en la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Baradero, dejando como saldo un muerto y al menos un herido tras producirse dos choques sucesivos en el carril que conecta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio principal ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada a la altura del kilómetro 150, donde por causas que son materia de investigación un camión de gran porte que transportaba contenedores impactó violentamente contra la parte trasera de un micro de larga distancia.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del transporte de carga perdió la vida en el acto, hecho que fue confirmado por los profesionales médicos que asistieron a la emergencia.

Marcos Varela, jefe de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Pedro, informó que el operativo para rescatar el cuerpo fue complejo y se extendió durante aproximadamente una hora y media debido a la magnitud de los daños materiales en la cabina del camión.

Minutos después, a tan solo dos kilómetros del primer impacto, se produjo un segundo accidente por alcance entre otros dos camiones que circulaban por el mismo carril.

Este nuevo choque dejó como saldo un conductor con heridas de diversa consideración, quien debió ser trasladado por el servicio de emergencias de San Pedro para su atención sanitaria.

Fuentes policiales indicaron que el tránsito en el carril Rosario–Buenos Aires permanece totalmente interrumpido, lo que genera demoras significativas y largas filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial, personal de Gendarmería Nacional Argentina y equipos de emergencia, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas de ambos siniestros y avanzar en la normalización de la circulación.