Un médico anestesista que se desempeñaba en el Hospital Municipal de Lobería fue detenido tras amenazar de muerte al Intendente de dicha localidad, Juan José Fioramonti.

El profesional, identificado como Rolando Hunger, le recordó lo ocurrido con el ex intendente Hugo Rodríguez al que un ex empleado municipal asesinó de tres balazos.





Hunger se desempeñaba en el Hospital «Gaspar Campos» de Lobería hasta la semana pasada, cuando autoridades municipales decidieron despedirlo «luego de reiteradas ausencias».

«Yo no me manejo con abogados, acordate lo que le pasó a Rodríguez», fue lo que le habría dicho Hunger a Fioramonti, recordándole el caso donde asesinaron el ex Intendente de Lobería en el 2013.

Aquel año Rodríguez fue ultimado de tres balazos por Julio Aldecoa, un ex funcionario municipal que había sido separado hacía unos meses del manejo de la dirección de Vialidad.

Después de amenazar a Fioramonti, el Juzgado de Garantías dispuso para Hunger una orden de acercamiento al jefe Comunal y a su domicilio.

Sin embargo, efectivos policiales que custodiaban la zona vieron al médico merodeando la casa e imputándole los hechos de amenazas en concurso real y el delito de desobediencia fue puesto a disposición de la Justicia, aunque luego de declarar ante el fiscal interviniente, recuperó su libertad.