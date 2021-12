Un juez le dio “una segunda oportunidad” a dos delincuentes y les mostró cómo es una cárcel por dentro para que no vuelvan a robar

El juez Juan Manuel Sueyro decidió darles “una segunda oportunidad” a dos delincuentes que habían asaltado a un hombre, y les mostró cómo es una cárcel por dentro para que no vuelvan a robar.

Dos jóvenes de 20 y 24 años habían asaltado a un hombre en octubre de 2020 y luego, chocaron su auto tras una persecución en el centro de la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Como no tenían prontuario sólo estuvieron una noche en una celda de la Alcaidía Penitenciaria N°44 de Batán y fueron excarcelados.

El pasado miércoles 15 de diciembre, evitaron ir presos gracias a Sueyro, el juez que decidió darles una segunda chance a los delincuentes no sin antes mostrarles cómo es una cárcel por dentro: “Bueno, entonces además de comprometerse a estudiar y trabajar, porque no me gusta que no hagan nada, voy a exigir en el acuerdo que ustedes vengan a dar una vuelta conmigo por la Unidad Nº 15″.

“Así ven cómo es, de qué se trata estar detenido ahí y saben lo que les espera si vuelven a equivocarse. Para mí, es lo mismo firmar una pena de ejecución condicional o la suspensión de juicio a prueba, que una condena alta. Esto depende de ustedes”, les explicó.

Sin embargo, el juez condenó a uno de ellos a 3 años de cárcel en suspenso (no será detenido si mantiene buena conducta) y al otro joven le otorgó la suspensión del juicio a prueba (evitará una sentencia si cumple con lo dialogado con el funcionario de la Justicia).