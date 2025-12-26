Un joven falleció tras ser arrollado por un tren en Chascomús

Francisco Díaz
ACCIDENTE EN CHASCOMUS

Un trágico hecho ocurrió este viernes 26, alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando un joven perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria a la altura de la calle Castelar, en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires.

Según la información brindada por el periodista Sergio Peralta, en el lugar trabajó personal de Policía Científica, realizando las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del episodio.

Calor, sol y verano a pleno en el cierre del año: ¿qué se viene para el finde?
Mirá también:

Calor, sol y verano a pleno en el cierre del año: ¿qué se viene para el finde?

En el marco de la investigación, el ayudante del maquinista ya prestó declaración, aportando su testimonio sobre lo observado desde la formación al momento del hecho.

Por su parte, el titular de la UFID N°10, Dr. Jonatan Robert, dispuso que al anochecer se lleve a cabo la autopsia de rigor, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados forenses y el análisis de las actuaciones realizadas en el lugar.

Foto: Sergio Peralta

Tragedia en Navidad en San Bernardo: Una mujer murió tras caer de un quinto piso
Mirá también:

Tragedia en Navidad en San Bernardo: Una mujer murió tras caer de un quinto piso
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cobro anses fechas montos
¿Cuánto aumentará la AUH en enero 2026? Conocé los nuevos montos de ANSES
Anses
Banco Provincia
¿Mañana está cerrado el Banco Provincia por el asueto en la Provincia de Buenos Aires?
Provincia
bombero de la policia de la ciudad delincuentes
Un bombero mató a dos ladrones que intentaron robarle
Nacionales
CCFK2UHC4JH2RGIGX7VEGOEOXI
Mar del Plata: un comerciante repelió un robo a balazos y mató a dos delincuentes
Nacionales
AGRADABLE EN NAVIDAD
Navidad con alivio térmico en la provincia de Buenos Aires tras días de calor extremo
Provincia
docentes provincia buenos aires cobro novedades
Docentes PBA: La definición final sobre el bono y las fechas confirmadas de cobro para enero
Provincia
estatales bonaerenses docentes paritarias aumento
Bono de fin de año y paritarias: Qué definió la Provincia para los estatales y docentes
Provincia

Más leídas