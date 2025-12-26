Un joven falleció tras ser arrollado por un tren en Chascomús

Un trágico hecho ocurrió este viernes 26, alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando un joven perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria a la altura de la calle Castelar, en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires.

Según la información brindada por el periodista Sergio Peralta, en el lugar trabajó personal de Policía Científica, realizando las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del episodio.

En el marco de la investigación, el ayudante del maquinista ya prestó declaración, aportando su testimonio sobre lo observado desde la formación al momento del hecho.

Por su parte, el titular de la UFID N°10, Dr. Jonatan Robert, dispuso que al anochecer se lleve a cabo la autopsia de rigor, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados forenses y el análisis de las actuaciones realizadas en el lugar.

Foto: Sergio Peralta