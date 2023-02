Un Intendente bonaerense mandó a sus funcionarios a limpiar un basural a cielo abierto

El Municipio bonaerense de Pehuajó anunció el inminente cierre del basural a cielo abierto existente en el Distrito y para acelerar las tareas de limpieza, el Intendente Pablo Javier Zurro adoptó una inédita medida.

El alcalde anunció que el próximo 14 de marzo se procederá a la clausura del predio donde funcionaba el citado basural y se transformará en un espacio totalmente recuperado para la comunidad.

Por ello y con el objetivo de agilizar las tareas, sumó a la cuadrilla municipal que estaba llevando adelante la limpieza del inmueble a la totalidad de sus funcionarios de la planta política.

"Como todos verán, después de 35 años, el 14 de marzo vamos a cerrar definitivamente el basural a cielo abierto"

"Para las tareas finales he convocado a trabajadores municipales y, además, a todos los funcionarios les di la orden que vinieran. ¿Por qué? Primero para que vean el trabajo del otro. Un empleado municipal si no estudia no puede ser médico, pero sí puede ser intendente.

Por último, el intendente de Pehuajó indicó: "Todo tiene un valor más en los pehuajenses, en la lucha por ser mejores. Tenemos un centro de reciclado que va a ser un ejemplo en la provincia; separamos en origen; y estamos separando residuos en los siete pueblos. Un avance más y otro esfuerzo compartido en este caso con todos los funcionarios".