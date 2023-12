Un influyente sector de la UCR prometió colaborar con Javier Milei

Tras recibir el apoyo de 23 legisladores para encabezar la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado nacional Rodrigo de Loredo remarcó que colaborará con el gobierno de Javier Milei para garantizar la mayoría del cuerpo en la Cámara baja.

“Tenemos que salir de ahí porque el bloqueo parlamentario no le sirvió a la Argentina. No me quiero adelantar, pero la discusión de quórum si o quórum no, no es una herramienta que se tenga que usar. De última, que se discutan los temas en el recinto“, dijo el referente radical.

De Loredo reconoció que todavía está trabajando con el grupo de Facundo Manes para conformar un solo bloque, pero reconoció que la victoria de Javier Milei fue un “Big Bang en la política”: “Está difícil hoy”.

Finalmente, el legislador señaló sus coincidencias con el presidente electo: “Gran parte de la agenda de reformas económicas que propicia el actual presidente han sido parte de nuestro discurso político“.