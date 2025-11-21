Un hombre murió tras someterse a un implante dental: dos médicos detenidos

Eric Olivera
20251121 153640

Un hombre de 64 años falleció este miércoles 19 de noviembre en una clínica ubicada en la calle Virrey del Pino al 2530, en el barrio de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires), luego de someterse a un implante dental.

La víctima, identificada como Miguel Ángel Berlini, se encontraba en la sala quirúrgica cuando perdió el conocimiento al finalizar el procedimiento realizado en el centro privado. Los profesionales que lo atendían —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57 años— llevaron adelante maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr revertir la situación.

Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Mirá también:

Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta

Al arribar el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), constató la muerte a las 16:40. Según la denuncia de la hermana de la víctima, Berlini no presentaba enfermedades de base conocidas.

Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, se procedió a la detención de los dos médicos. Igualmente se secuestraron sus credenciales profesionales y la historia clínica, se clausuró la clínica y se dispuso la autopsia para determinar las causas del deceso. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de establecer si existió mala praxis o algún tipo de negligencia en el tratamiento odontológico.

La Justicia ordenó a la ANDIS restituir y pagar en 24 horas las pensiones retenidas en todo el país
Mirá también:

La Justicia ordenó a la ANDIS restituir y pagar en 24 horas las pensiones retenidas en todo el país
Compartir este artículo
IMG 20251121 075033 (1280 x 801 píxel)
Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Nacionales
choque 11
Tragedia en Ruta 11: murió un policía en un fuerte choque entre un patrullero y un camión en Villa Gesell
Villa Gesell
cuanto gana enfermera en argentina 2024
Día de la Enfermería: por qué se celebra el 21 de noviembre en la Argentina
Sociedad
rescate madariaga
Fatal accidente en General Madariaga: murió un trabajador dentro de un silo
General Madariaga
Jubilados anses novedades bono
Jubilados cobrarán aguinaldo y bono en diciembre: ¿Cuánto recibirán?
Anses
nervios kYzH U120137620541LlC 1248x770@El Norte
Una docente fue imputada por lesiones que sufrió un alumno en la escuela
Nacionales
fresco con lluvias
¿Cómo estará el clima durante el inicio del fin de semana extra largo?
Provincia

Más leídas