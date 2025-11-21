Un hombre murió tras someterse a un implante dental: dos médicos detenidos

Un hombre de 64 años falleció este miércoles 19 de noviembre en una clínica ubicada en la calle Virrey del Pino al 2530, en el barrio de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires), luego de someterse a un implante dental.

La víctima, identificada como Miguel Ángel Berlini, se encontraba en la sala quirúrgica cuando perdió el conocimiento al finalizar el procedimiento realizado en el centro privado. Los profesionales que lo atendían —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57 años— llevaron adelante maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr revertir la situación.

Al arribar el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), constató la muerte a las 16:40. Según la denuncia de la hermana de la víctima, Berlini no presentaba enfermedades de base conocidas.

Por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, se procedió a la detención de los dos médicos. Igualmente se secuestraron sus credenciales profesionales y la historia clínica, se clausuró la clínica y se dispuso la autopsia para determinar las causas del deceso. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de establecer si existió mala praxis o algún tipo de negligencia en el tratamiento odontológico.