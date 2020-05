Un falso mensaje sobre las "reglas de uso" de las fotos en Facebook e Instagram se volvió a viralizar

Parece un mensaje viejo y efectivamente lo es. Empezó a circular nuevamente en las redes sociales Facebook e Instagram, y alerta a sus usuarios sobre una falsa amenaza: las plataformas harán tus fotografías públicas en los próximos días. También explica que se puede prevenir, copiando un mensaje en sus publicaciones. Por supuesto, se trata de un nuevo engaño, que surgió en 2012 pero que de vez en cuando vuelve a renacer.

Este mensaje con datos falsos, que se distribuye por redes en varios idiomas, alerta con un texto con un texto que dice algo así: "No olvides que mañana empieza la nueva regla de Facebook sobre la que puede usar tus fotos. No olvides que la fecha límite es hoy!!!!".

El aviso en cadena asegura que cualquier contenido publicado en esas plataformas, como las fotografías, "puede ser utilizado en casos judiciales en los casos en tu contra", y para evitarlo invita a los usuarios a copiar en sus muros un mensaje de descarga de responsabilidad legal, que por supuesto no sirve para nada

No basta con un 'copia y pega' para saltarse las Condiciones del Servicio", explicó Alberto R. Rodas, director de la empresa de ciberseguridad Sophos, en un comunicado ante la nueva difusión del engaño recientemente en redes sociales.

"La ley simplemente no funciona así", aseguró Rodas, que además agregó que "hacerte con el control de tu propio contenido 'online' no es tan simple como copiar y pegar un pequeño texto en tu muro de Facebook". Los usuarios que se registran en estas plataformas tienen que aceptar los términos y condiciones del servicio y una vez aceptados, este acuerdo no puede modificarse.

Rodas también hizo referencia al 'Estatuto de Roma' que se menciona en el mensaje viral, donde se dice que es una legislación internacional que supuestamente permitiría la descarga de responsabilidad legal en los contenidos publicados por los usuarios. En realidad, se trata del instrumento constitutivo de la Corte Penal internacional y establece los cuatro crímenes internacionales principales: genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra y de agresión.

Además, se trata de un engaño desmentido hace años, como informa la plataforma de comprobación de datos Snopes, que ya en 2012 aseguró que la simple publicación de una declaración no hace que los contenidos dejen de ser públicos. Desde entonces, esta información errónea tuvo otras variantes que circularon por las redes sociales en 2015 y 2016.

Desde el equipo de Sophos recomiendan que, en lugar de copiar y pegar este tipo de mensajes en cadena, se marque como correo no deseado en caso de aparecer vía email, que no se publique en redes sociales y eliminarlo en caso de haberlo publicado.

También, tanto Facebook como Instagram ofrecen la posibilidad a sus usuarios de no mantener públicas sus cuentas, con opciones en el menú de ajustes del perfil en el servicio.