Un emprendedor inventó helados con sabor a vino Termidor y es todo un éxito

Alan Benítez es un emprendedor de La Matanza, en el conurbano bonaerense, que tuvo una idea muy original y que le está resultando muy exitosa. Se le ocurrió elaborar en su casa helados con sabor a vino Termidor.

“Yo había visto una imagen en internet de un chico que publicó un Termidor con helado de uva, haciendo una broma que eran juguitos. Y yo, previamente, ya hacía heladitos de distintos sabores, frutilla, banana; y se me ocurrió hacerlo”, explicó el joven al medio Cba24n.

Y agregó: “Pensé que capaz no iba a gustar. Al principio se llamaban ‘Helados de Termidor con pomelo’, después me borraron la publicación porque en algunas páginas no se puede vender alcohol y a una persona se le ocurrió el nombre de Termiheladitos y me gustó“.

Estos helados están elaborados en un 50% con el famoso vino envasado en tetra brik y un 50% con jugo de pomelo.

Sobre la respuesta de los consumidores, Benítez reconoció que se sorprendió: “No fue lo que esperaba. Pensé que lo iban a pasar de largo. Pero la gente lo terminó compartiendo y riéndose de la iniciativa. A un montón le gustó, le pareció buena idea. Mucha gente me felicitó por el emprendimiento”.

Por último, el creador de los Termiheladitos confirmó que tiene pensado ampliar su gama de sabores a opciones frutales son alcohol y una que puede causar furor en todo el Interior del país: Fernet con Coca.