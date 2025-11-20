Un camino rural de Lezama llevará el nombre de Felicitas Guerrero

El municipio bonaerense de Lezama oficializó que uno de los caminos rurales del distrito será nombrado “Camino Felicitas Guerrero”, en homenaje a una de las figuras femeninas más emblemáticas del siglo XIX y profundamente ligada a la historia local.

¿Quién fue Felicitas Guerrero?

Considerada en su época como “la mujer más bella de la Argentina”, Felicitas fue una joven heredera porteña cuya vida estuvo marcada por la tragedia, pero también por una intensa actividad vinculada al campo y a la producción rural.

Su estancia predilecta era “La Postrera”, ubicada en el límite entre los distritos de Lezama y Castelli, muy cerca del río Salado. Visitaba la propiedad con frecuencia y fue ella quien compró y abonó la construcción del histórico puente de hierro que se instaló en el citado paraje La Postrera para facilitar el acceso a la estancia.

Ese emblemático puente —obra que permitió durante décadas el paso hacia el sur del río Salado— fue desmantelado cuando se ejecutó la obra de ensanche del río. Su estructura metálica fue luego donada por partes iguales a los municipios de Lezama y Castelli.

Inauguración durante las Fiestas Patronales

El acto oficial se realizará en el marco de las Fiestas Patronales de Lezama en honor a Cristo Rey, que tendrán lugar durante el próximo fin de semana con actividades religiosas, recreativas y artísticas.

📅 Domingo 23 de noviembre

🕙 10:00 hs

Se llevará a cabo:

La procesión y bendición del Camino Felicitas Guerrero .

y . El descubrimiento del cartel oficial en el inicio del camino, ubicado en la bocacalle que nace sobre la Ruta 57 .

En el lugar estará presente la actual propietaria de la estancia La Postrera, Josefina Cardozo . La jornada contará con la visita especial de Ofelia Huergo , tataranieta del ingeniero Luis Augusto Huergo , quien construyó el primitivo puente de La Postrera , considerado el primer paso firme hacia el sur del río Salado .

Ofelia —invitada por la Secretaría de Cultura y Promoción Turística de Lezama— participará de los actos oficiales, especialmente del descubrimiento de la nueva cartelería del puente ubicado en el paraje La Postrera, en el límite entre Lezama y Castelli.

Este nuevo señalamiento recupera la memoria del antiguo puente encargado por la propia Felicitas Guerrero, cuya estancia se ubica justo enfrente, sobre la margen sur del Salado.