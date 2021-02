Un asco: Pidió 4 pizzas y llegaron repletas de cucarachas

Increíblemente, un vecino de la ciudad de La Plata que pidió cuatro pizzas durante la jornada de ayer, en horas de la noche, en cada una de ellas, había cucarachas muertas.

El hombre les mandó el video por Whatsapp al teléfono de la pizzería y desde la empresa le contestaron: “Se que con el perdón no hacemos nada. Me siento tan mal porque trabajo muchas horas para dar el mejor servicio y estas cosas son un cachetazo. Ya me contacté con el proveedor de cajas e hice un chequeo de toda la cocina. Dejame resarcir el mal momento con una cena acá, unas cervezas.. Decime vos”.

El damnificado le respondió: “Ya está, no quiero nada, tuve 10 años de pizzería con mi familia y las cucarachas no son de las cajas, no quiero nada y nunca más voy a pedir más nada”.

Indignado por la situación el damnificado se acercó hasta el local a hacer el reclamo y al hablar con el encargado le devolvieron el dinero. En tanto por medio de mensajes de texto desde el mismo número de teléfono que el comercio utiliza vía Whatsapp admitieron el hecho y le contestaron que iban a revisar la situación.