Un alumno agredió a una docente en Lincoln provocándole hematomas internos y perforación de un tímpano

Según denunció la titular de Udocba del distrito bonaerense de Lincoln, Ana Granado a través de las redes sociales, la Directora de la Escuela Secundaria 4 de dicha ciudad fue agredida por un alumno quien le habría ocasionado “hematomas internos y la perforación de un tímpano”.

De acuerdo al medio local Extra, la Directora del establecimiento educativo habría sido golpeada al intentar contener a un alumno con trastorno del neurodesarrollo que estaría atravesando una crisis producto de un altercado con otros estudiantes.

En esas circunstancias, el adolescente habría reaccionado a una agresión previa de otro alumno. La situación habría ido escalando hasta que se produjo la intervención de la directora del colegio, quien finalmente resultó con golpes y hematomas.

¿Cuándo ir a la escuela se transformó en una actividad de riesgo? – se preguntó la titular de Udocba en su cuenta personal de Facebook agregando que “no solo para docentes, también para otros alumnos”

Más adelante agregó “Estamos muy mal compañeras. Tomemos conciencia y empecemos a decir basta. A decir NO. A irnos del curso o de la escuela ante una agresión. Sea de quién sea.”

Continuó afirmando: “somos personas, no podemos permitir que nos traten como basura.

Si esto no lo paramos nosotras no va a venir nadie a pararlo.”

Finalmente, agregó “Nuestra solidaridad con la compañera directora de la EES N4.

Se pasó el límite cuando se debió haber evitado. Pero no evitan nada. Nunca actúan antes.

Siempre llegan a la escuela cuando ya es tarde.

