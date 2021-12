En Tucumán los jubilados se vacunan por obligación para poder cobrar la jubilación

Un video que se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales, muestra a varios jubilados yendo a aplicarse la vacuna sin su voluntad, en una entrevista realizada por el medio tucumano La Gaceta explican que solo lo hacen “para poder cobrar la jubilación”.

Uno de los jubilados entrevistados argumenta que él “no confía en la vacuna”, pero por la obligación impuesta por el gobierno de Tucumán de necesitar un pase sanitario para poder realizar trámites -como cobrar su jubilación- decidió ir a vacunarse. “Si no me vacuno, no como”, explicó.

Otra de las jubiladas consultadas aseguró que fue a hacer la fila para aplicarse la vacuna porque “Sino no nos pagan a los jubilados“. La mujer contó en la entrevista televisiva que fue por obligación, para poder hacer tramites que necesita, pero afirmó si ella pudiera elegir no se aplicaría la vacuna “La verdad que no confío en esto”, contó.

Luego de que el gobierno de Tucumán anunciara la obligación del pase sanitario para ir a eventos (culturales, deportivos o religiosos) y para poder realizar trámites en lugares cerrados (oficinas del Estado, bancos y demás), la vacunación contra el covid-19 creció en esa provincia un 140% en tan solo 3 días.