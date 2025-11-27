Trump promete resolver la crisis en Venezuela “por las buenas o por las malas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy su intención de resolver las diferencias con el gobierno de Venezuela de manera categórica, afirmando que lo hará “por las buenas o por las malas”. Las declaraciones se realizaron a bordo del Air Force One y fueron captadas por medios internacionales.

Declaraciones impactantes desde el Air Force One

Trump, en respuesta a preguntas de la prensa, enfatizó su compromiso por encontrar una solución que permita “salvar vidas”. “Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también,” dijo el mandatario, sugiriendo que no descarta acciones más contundentes.

Posible intervención militar en el horizonte

Las palabras de Trump respaldan el discurso de la representante republicana de Georgia, María Salazar, quien recientemente anticipó una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela. Salazar argumentó que el presidente Nicolás Maduro no debe ser considerado un líder valiente, sino un “matón”.

La situación en Venezuela ha generado preocupaciones internacionales respecto a los derechos humanos y la estabilidad regional, lo que podría influir en la política exterior de Estados Unidos en los próximos meses.