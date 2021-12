El trío mendocino aseguró que en el 2022 quieren tener hijos

Se trata de Maira Fernandez (23), Eliana Cuchietti (28) y Nazareno Fernández (42) quienes siguen dando qué hablar con su historia de amor poliamorosa. Los tres son de Mendoza y se conocieron hace 5 años trabajando en un Call Center.

Fue el diario Los Andes el que dio a conocer su historia y que ahora se viralizó en las redes: Maira comenzó a trabajar en un Call Center manejado por Eliana y Nazareno quienes mantenían una relación amorosa y laboral. Pero pronto, forjaron un vinculo con Maira que iba más allá de una relación laboral o amistad.

“Fue un proceso. En lo personal terminé de desprenderlo y aceptar que amo a Maira como pareja tanto como amo a Naza”, expresó Eliana.

El trío mendocino manifestó recientemente su deseo de tener hijos, auguran que será en 2022

“Nos dábamos cuenta de que extrañábamos a Maira y la necesitábamos. Que había algo más que una amistad. Y nos pasaba a los dos. Entonces lo hablamos, a ella le sucedía lo mismo, y comenzamos a vernos de diferente manera”, dijo Nazareno, que fue quien propuso sumar otra mujer a su relación que mantienen hace ya 5 años.

Los tres sostienen que no se trata de una relación abierta ni que son swingers, “Somos polifieles. Es muy distinto a ser swinger o tener una relación abierta porque quienes viven bajo estas prácticas comparten a sus parejas. Nosotros no somos swingers, nos amamos y queremos tener hijos. Si uno llega a estar con otra persona el resto lo consideraría un engaño” sostuvo Nazareno.

La exposición en redes y la aceptación de la familia

Si bien ahora han expuesto su relación a las redes sociales y se muestran libremente como lo expresó Nazareno: “Llevamos un vida normal: nos conoce el kiosquero, el verdulero, y todos sabían que éramos un trío”, lo cierto es que al principio era él quien tuvo más dificultades para animarse a exponer su vínculo, lo que llegó tiempo después.

“En mi caso encontré varias contradicciones: soy el más grande y vengo configurado con todas estas cosas desde hace muchos años. Al principio fue raro. Me gustaba que estuviéramos los tres juntos pero no ‘legalizarlo’. Pero con el diálogo, el amor y el resto pudimos llevarlo a cabo”, manifestó.

Los tres confiesan que hasta consolidar un vinculo estable atravesaron por distintas situaciones, hubo discusiones, celos y hasta separaciones.

“Mi familia me acompañó. Siempre he recibido apoyo y nos desean lo mejor a los tres” dijo Eliana en relación a la aceptación de su vinculo de pareja de parte de su familia.

Por su parte, Maira confesó que : “Si alguien me preguntaba lo contaba sin problemas, porque en definitiva es lo que me hace bien. A la persona que más le costó entenderlo fue a mi papá. Pero una vez que vio que era lo que yo quería nos invitó a comer a los tres a casa”.

Fue ella quien tuvo la iniciativa de exponer su vinculo a las redes sociales con el propósito de “romper con una serie de paradigmas sociales”. “Nos pareció una buena idea. Nuestra vida y nuestra rutina continúa de la misma manera. Sabemos que ayudó a muchas personas que no se animaban a expresarlo o vivirlo”, expresó la integrante más joven de la relación poliamorosa.

Fue Nazareno quien manifestó mayor dificultad para exponer su vinculo al principio.

Mencionaron que tienen propuestas de varios tipos, y en general, pese a la gran repercusión no reciben mensajes de discriminación o hate, al contrario. Les escriben desde diferentes países (Perú, Chile, Bolivia, España).

“La repercusión fue increíble. Nos siguen escribiendo desde el exterior (Perú, Chile, Bolivia, España), nos comenzó a seguir mucha gente en redes. Estamos sorprendidos por tanto amor y tanto interés. Sabemos que hoy mucha gente lo está practicando. O al menos intentando sin que importe el qué dirán” sostuvo Nazareno y agregó:

Los tres han admitido que la relación se halla acentuada actualmente, pero que para llegar a eso la relación no estuvo librada de discusiones, desencuentros y hasta separaciones. Entre risas, Maira confesó: “Cuando los conocí era muy celosa. Me sigo definiendo como tal pero lo manejo mucho mejor, me río incluso. Cuando Naza me hizo ese comentario no lo tomé mal porque no me faltó el respeto”.

Actualmente, los tres trabajan en un emprendimiento tecnológico.

“Hoy los tres dormimos en un colchón grande, antes teníamos uno más chico y era incómodo. La que duerme en el medio es Mai”, mencionó Eliana.

Sobre la convivencia y el deseo de tener hijos

Los tres confesaron que desean tener hijos y que 2022 iba a ser un buen año para concretar ese deseo.

“Pensamos en tener hijos, queremos hacerlo de forma consciente y planeada. Siento que tengo dos ángeles a mi lado y que siempre vamos a ir para adelante con este proyecto. Tenemos peleas, como todos; discutimos entre los tres, dos contra uno o entre dos, pero nunca nos vamos a ir de nuestra casa”.

Auguran que 2022 será un gran año para concretar su deseo de tener hijos y esperan que Eliana y Maira se embaracen al mismo tiempo.

“La única regla que manejamos entre los tres tiene que ver con las tareas de la casa: quién lava la ropa o se encarga de la comida. Más allá de eso, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No hay un límite si el deseo es estar solo”, manifestó Eliana.

“Nos gustaría quedar embarazadas las dos al mismo tiempo. Es difícil pero está charlado”, sentenció Maira.