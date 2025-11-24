Trenes a Mar del Plata para la temporada 2026: precios, horarios y cómo comprar los pasajes

Con la cercanía del verano, cada vez más familias empiezan a definir sus planes de vacaciones y los destinos a los que podrían viajar. Dentro de las opciones más elegidas aparece Mar del Plata, una ciudad costera que, además de su atractiva oferta turística, cuenta con la posibilidad de llegar en trenes de larga distancia desde CABA, una alternativa económica y muy utilizada durante la temporada alta.

Cronograma de trenes a Mar del Plata para diciembre, enero, febrero y marzo 2026

Trenes Argentinos confirmó el cronograma de servicios y tarifas para quienes planeen viajar durante el verano. Hasta el 11 de diciembre, se mantienen dos servicios diarios desde Constitución; luego, se sumará una tercera frecuencia por día.

Servicios hasta el 11 de diciembre

Salidas desde Constitución: 7:30 y 14:17.

Regresos desde Mar del Plata: 1:11 y 14:21.

Servicios desde el 12 de diciembre

Salidas desde Constitución: 6:04 , 11:21 y 17:08 .

, y . Regresos desde Mar del Plata: 1:11, 14:21 y 16:10.

Además, habrá un servicio de refuerzo:

Sale los viernes desde Constitución a 17:08 (desde el 12 de diciembre, a 14:17).

Retorno los domingos desde Mar del Plata a 22:53 (luego pasará a 23:40).

Horarios de fin de semana y feriados

Sábados: 6:12, 11:33 y 17:13 desde Constitución; regresos 1:11, 14:34 y 16:19.

Domingos y feriados: 6:11, 11:09 y 17:02 desde Constitución; regresos 1:11, 14:05 y 15:57.

Entre el 19 de agosto y el 12 de diciembre, los trenes no circulan los martes, miércoles y jueves en el trayecto Constitución–Mar del Plata; mientras que los servicios de regreso no se prestan los miércoles y jueves.

Precios para viajar en tren a Mar del Plata

Trenes Argentinos confirmó las tarifas actualizadas para la temporada:

Hasta el 11 de diciembre:

Primera: $35.000

$35.000 Pullman: $42.000

Desde el 12 de diciembre:

Primera: $38.000

$38.000 Pullman: $45.000

Los jubilados acceden a un 40% de descuento, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden obtener el pasaje sin cargo a través de la web oficial.

Además, en las compras online está disponible una rebaja del 10%, válida para quienes elijan adquirir los tickets desde el sitio web de Trenes Argentinos.

Dónde comprar los pasajes de tren

Los boletos pueden adquirirse de dos formas:

En las estaciones habilitadas: Retiro, Constitución, Once y paradas intermedias .

. A través del sitio web, donde también se aplican los descuentos mencionados.

Cómo comprar los pasajes a Mar del Plata de manera online

El proceso de compra es simple y permite asegurar los lugares con anticipación. Para hacerlo, se deben seguir los siguientes pasos: