Tren a Mar del Plata temporada 2025/2026: horarios, precios y restricciones por obras

Denisse Helman
pasajes tren

El verano está cada vez más cerca y las familias argentinas comienzan a organizar sus vacaciones hacia los destinos más elegidos de la costa atlántica. Uno de los clásicos medios de transporte que sigue en pie es el tren de larga distancia a Mar del Plata, una alternativa que se mantiene vigente por su seguridad, comodidad y costos más accesibles frente a otras opciones.

Cómo es el servicio de tren a Mar del Plata

El servicio parte desde la estación Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires y arriba a la estación de Mar del Plata ubicada en Av. Pedro Luro 4600. El recorrido tiene dos modalidades:

  • Tren común: tiempo estimado de 6 horas y 29 minutos.
  • Tren semi directo: duración aproximada de 6 horas.

El acceso al preembarque se realiza por la calle Hornos 25, en Constitución.

Paradas intermedias del servicio semi directo

Los trenes que realizan trayecto semi directo paran en:

De esta manera, se conecta tanto a los turistas que van directamente a Mar del Plata como a los residentes de localidades intermedias.

Tarifas vigentes desde octubre 2025

Desde el 1° de octubre de 2025 se aplican las siguientes tarifas base:

CategoríaPrecio
Primera$25.000
Pullman$30.000

El valor puede variar según la ocupación al momento de la compra.

Además, se mantienen descuentos y beneficios especiales:

  • Menores de 3 a 12 años: 50% de descuento.
  • Jubilados y pensionados: 40% de descuento presentando comprobante.
  • Personas con discapacidad: viaje gratuito junto a un acompañante (si corresponde en el certificado).
  • Compras online: 10% de descuento adicional.

La venta de pasajes ya está habilitada para viajes hasta el 30 de noviembre de 2025.

Comodidades a bordo

Las formaciones de larga distancia cuentan con:

  • Coche comedor con servicio de alimentos y bebidas.
  • Baños en cada coche.
  • Espacios adaptados para personas con movilidad reducida.
  • Ambiente climatizado, ideal tanto en verano como en invierno.

Restricciones por obras en las vías

El servicio ferroviario atraviesa actualmente una etapa de trabajos de mantenimiento en la infraestructura, lo que afecta la regularidad de los viajes.

  • Desde Buenos Aires a Mar del Plata: no circulan trenes los días martes, miércoles y jueves.
  • Desde Mar del Plata a Buenos Aires: no hay servicios los días miércoles y jueves.

Estas modificaciones estarán vigentes hasta nuevo aviso.

Tren de la Costa como propuesta turística

En paralelo al servicio a Mar del Plata, el Tren de la Costa sigue siendo una propuesta turística destacada para quienes deseen disfrutar de la costa atlántica durante la temporada 2025/2026. El servicio está bajo la órbita del Ministerio de Transporte y es operado por Trenes Argentinos Operaciones.

Más leídas