Tremendo accidente en Ruta 29: Impresionante choque entre camión y auto en General Belgrano

Francisco Díaz
accidente 41

Esta mañana, alrededor de las 07:00 hs del viernes 12 de septiembre, se registró un grave accidente en el km 69 de la Ruta 29, en jurisdicción del distrito de General Belgrano, en dirección a la localidad de Villanueva.

accidente 41 a

Por causas que se investigan, un camión colisionó por detrás a un automóvil Fiat Duna en la zona del puente, debido a la escasa visibilidad provocada por la neblina que cubría la ruta.

Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
Mirá también:

Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado

En el lugar trabajaron Policía del destacamento Río Salado,omberos Voluntarios de General Velgrano y la ambulancia del SAME, que trasladó a un masculino mayor de edad al hospital local para su atención.

accidente 41 C

Se confirmó que ambos conductores son oriundos de General Belgrano. Las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por rutas con baja visibilidad.

Fotos FM Primavera

Tragedia en Villa Gesell: Murió un niño y su padre lucha por su vida tras la explosión de una garrafa
Mirá también:

Tragedia en Villa Gesell: Murió un niño y su padre lucha por su vida tras la explosión de una garrafa
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento jubilados pensionados
Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
Anses
Raitelli brandsen
Escándalo en Brandsen: el intendente y un concejal se enfrentaron a golpes por el reparto de alimentos
Brandsen Provincia
Copia de Noticia2025 20250911 130924 0000
Tragedia: murió un bombero voluntario al caer de un hidroelevador
Nacionales
Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal en defensa de sus derechos
Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal
Nacionales
Kicillof recorrerá Ranchos y Pila este jueves con importantes inauguraciones
Provincia
joven de chascomus va
Preocupación en Chascomús: buscan a un joven desaparecido desde hace más de diez días
Chascomús
IMG 20250911 124302 (1280 x 853 píxel)
Un tren de la Línea Roca chocó con un micro: al menos 12 heridos
Provincia

Más leídas