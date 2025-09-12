Tremendo accidente en Ruta 29: Impresionante choque entre camión y auto en General Belgrano

Esta mañana, alrededor de las 07:00 hs del viernes 12 de septiembre, se registró un grave accidente en el km 69 de la Ruta 29, en jurisdicción del distrito de General Belgrano, en dirección a la localidad de Villanueva.

Por causas que se investigan, un camión colisionó por detrás a un automóvil Fiat Duna en la zona del puente, debido a la escasa visibilidad provocada por la neblina que cubría la ruta.

En el lugar trabajaron Policía del destacamento Río Salado,omberos Voluntarios de General Velgrano y la ambulancia del SAME, que trasladó a un masculino mayor de edad al hospital local para su atención.

Se confirmó que ambos conductores son oriundos de General Belgrano. Las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por rutas con baja visibilidad.

Fotos FM Primavera