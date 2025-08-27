Tremendo accidente en Ruta 11: Coleccionista destruye el Falcon que recién había comprado

Un increíble e insólito accidente automovilístico ocurrió en las últimas horas cuando un vecino de Mar del Plata viajó a la localidad de Mar del Tuyú para comprar el “auto de sus sueños” y terminó perdiéndolo a minutos de llegar a su casa.

Se trata de un Ford Falcon Futura modelo 1972, color verde, en excelente estado con apenas 122.000 kilómetros recorridos, que había sido adquirido por 10.000 dólares después de varios meses de búsqueda. Su nuevo propietario, un amante de los autos clásicos, emprendió el regreso a Mar del Plata tras recorrer cerca de 190 kilómetros desde la Costa Atlántica.

Sin embargo, cuando faltaban apenas 30 kilómetros para su destino, el vehículo despistó sobre la Ruta 11, aparentemente al pisar una mancha de gasoil, e impactó contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, en el kilómetro 487 del Partido de Mar Chiquita.

A pesar de la magnitud del accidente y de la destrucción total del automóvil, el conductor logró salvar su vida.

Fue trasladado por personal del CAPS de Mar de Cobo a la Unidad Sanitaria de Santa Clara del Mar y posteriormente internado en Coronel Vidal. Según sus propias palabras en redes sociales, sufrió golpes, fracturas y cortes, pero se encontraba estable.

El sueño que había esperado durante tantos años se esfumó en cuestión de horas, dejando destruido su preciado Falcon. Sin embargo, lo más importante es que el conductor salvó su vida, y eso, para él, es un alivio que supera cualquier pérdida material.