Trágico derrumbe en Villa Gesell: Sigue el operativo de remoción de escombros

A pesar de que el jueves por la tarde los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Dana Desimone, la última persona desaparecida en el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, el operativo de remoción de escombros continúa.

Osvaldo Lori, Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Buenos Aires, informó que las tareas de limpieza proseguirán hasta despejar completamente el terreno, con el objetivo de asegurar que no quede ninguna persona no registrada entre los escombros.

En el predio trabajan dos retroexcavadoras, una bocat, y dos grúas telescópicas, además de bomberos y personal que remueve los escombros manualmente, según detalló Hugo Piriz, jefe de los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell.

El derrumbe del edificio dejó un trágico saldo de ocho fallecidos: Dana Desimone, Ezequiel Fabián Ciocchini, Nahuel Stefanic, María Rosa Stefanic, Javier Fabián Gutiérrez, Mariano Troiano, Ezequiel Matu y Matías Chaspman. Según Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, todo indica que Desimone fue sorprendida por el colapso cuando intentaba salir del edificio, quedando atrapada en la zona trasera del hotel.

La única sobreviviente del derrumbe, María Josefa Bonazza, esposa de Ciocchini, recordó haber escuchado dos explosiones fuertes antes del colapso y el desgarrador grito de su esposo. “Noté que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”, relató. Desesperada por ser encontrada, Bonazza comenzó a emitir sonidos en código Morse marcando “S.O.S.” hasta que finalmente fue localizada por los rescatistas.

Este trágico suceso ha movilizado a bomberos, personal de rescate y vecinos en un esfuerzo sin descanso por enfrentar las consecuencias de esta tragedia y ofrecer apoyo a las familias afectadas en Villa Gesell.