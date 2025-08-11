Trágico choque en la ruta 3: dos mujeres perdieron la vida

Un accidente fatal se produjo este domingo en la ruta 3, a la altura de Villarino, cerca de la ciudad de Bahía Blanca. En el siniestro, dos mujeres perdieron la vida y otros dos ocupantes de uno de los vehículos resultaron gravemente heridos.

Identificación de las víctimas y circunstancias del accidente

Las víctimas fatales fueron identificadas como Nancy Luovecez y Miriam Louvecez, de 68 y 64 años, respectivamente, ambas oriundas de Médanos, una localidad cercana a Bahía Blanca. Las mujeres viajaban en una Toyota Hilux que colisionó con un Renault Sandero en el kilómetro 706 de la ruta nacional, cerca del puesto Zoofitosanitario. Aún no se han determinado las causas de la colisión, aunque se confirmó que la camioneta terminó volcada al costado de la carretera.

Lesiones graves y atendimiento de los heridos

El conductor de la camioneta, Jorge Belandi, de 76 años, sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Otro ocupante del mismo vehículo, cuya identidad no ha sido divulgada, también sufrió lesiones graves y fue llevado de urgencia al mismo centro médico. En contraste, los ocupantes del Renault Sandero, identificados como Ramón Molina (47 años), Carolina Gallardo (35 años) y dos niños de 2 años, todos residentes de Punta Alta, no reportaron heridas.