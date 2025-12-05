Trágico accidente en Ruta 3: Tres camiones chocaron y uno de los conductores perdió la vida

Francisco Díaz
choque de camiones las flores

Un fatal siniestro vial ocurrió este viernes a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores, donde tres camiones se vieron involucrados en una violenta colisión.

Según las primeras informaciones, todo se habría iniciado cuando uno de los transportes rozó la parte trasera de otro, provocando una maniobra inesperada. En ese instante, el tercer camión, que circulaba detrás, impactó de frente y con gran fuerza contra el acoplado, desatando un choque de enorme magnitud.

A raíz del tremendo impacto, uno de los conductores falleció en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. En tanto, los otros dos choferes resultaron ilesos, sin presentar lesiones.

Las autoridades realizaron peritajes en la zona para determinar con precisión cómo se desencadenó la tragedia, mientras el tránsito estuvo momentáneamente reducido para permitir el trabajo de los equipos de rescate y de Vialidad Nacional.

Foto: Noticias Las Flores

