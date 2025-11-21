Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta

Eric Olivera
IMG 20251121 075033 (1280 x 801 píxel)

Una fuerte tormenta que afectó al norte argentino provocó una tragedia en horas de la madrugada, cuando una adolescente de 16 años perdió la vida tras la caída de un árbol mientras circulaba en moto junto a su pareja en la capital de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió en la medianoche, sobre la avenida Núñez del Prado. Morena Estefanía Pacheco, viajaba como acompañante en una motocicleta Zanella ZB 110 cc conducida por su novio, Leonel Villalba, de 18 años. En medio de las intensas ráfagas de viento, un árbol de gran porte cedió y cayó directamente sobre el rodado.

La Justicia ordenó a la ANDIS restituir y pagar en 24 horas las pensiones retenidas en todo el país
Mirá también:

La Justicia ordenó a la ANDIS restituir y pagar en 24 horas las pensiones retenidas en todo el país

La joven sufrió lesiones gravísimas y fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia en un vehículo particular. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció al llegar al centro de salud. Villalba, en tanto, sufrió golpes leves.

El fiscal de turno, Martín Silva, ordenó la intervención del médico de Policía y el trabajo de la Comisaría Segunda, que realizó las pericias y actuaciones correspondientes en el lugar.

La tormenta también provocó anegamientos y cortes de energía en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades recomendaron evitar transitar bajo arbolado o estructuras frágiles durante eventos meteorológicos severos.

El Gobierno vuelve a reorganizar el Gabinete y reasigna áreas clave entre Interior y Jefatura
Mirá también:

El Gobierno vuelve a reorganizar el Gabinete y reasigna áreas clave entre Interior y Jefatura
Compartir este artículo
Tragedia en la Ruta 2: Un motociclista de Pila murió en un accidente
Provincia
Joroba millenial
Joroba Millennial: advierten que el exceso de celular está deformando la columna de los jóvenes
Sociedad
Otra tragedia en la Ruta 2: murió un joven atropellado por un camión
Provincia
vuelco camion ruta 2
Camión cargado de frutas y verduras volcó en Maipú y bloqueó la Ruta 2
Maipú
cuanto gana enfermera en argentina 2024
Día de la Enfermería: por qué se celebra el 21 de noviembre en la Argentina
Sociedad
rescate madariaga
Fatal accidente en General Madariaga: murió un trabajador dentro de un silo
General Madariaga
camino
Un camino rural de Lezama llevará el nombre de Felicitas Guerrero
Lezama

Más leídas