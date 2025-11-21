Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta

Una fuerte tormenta que afectó al norte argentino provocó una tragedia en horas de la madrugada, cuando una adolescente de 16 años perdió la vida tras la caída de un árbol mientras circulaba en moto junto a su pareja en la capital de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió en la medianoche, sobre la avenida Núñez del Prado. Morena Estefanía Pacheco, viajaba como acompañante en una motocicleta Zanella ZB 110 cc conducida por su novio, Leonel Villalba, de 18 años. En medio de las intensas ráfagas de viento, un árbol de gran porte cedió y cayó directamente sobre el rodado.

La joven sufrió lesiones gravísimas y fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia en un vehículo particular. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció al llegar al centro de salud. Villalba, en tanto, sufrió golpes leves.

El fiscal de turno, Martín Silva, ordenó la intervención del médico de Policía y el trabajo de la Comisaría Segunda, que realizó las pericias y actuaciones correspondientes en el lugar.

La tormenta también provocó anegamientos y cortes de energía en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades recomendaron evitar transitar bajo arbolado o estructuras frágiles durante eventos meteorológicos severos.