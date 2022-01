¡Tragedia! Se arrojó al río para rescatar a sus hijos pero murió ahogado

Un hombre de 44 años murió este domingo por la mañana tras ahogarse en las aguas del Río de la Plata, en jurisdicción del distrito bonaerense de Berisso.

De acuerdo a los voceros policiales, el hombre se arrojó al río en un intento por ayudar a sus hijos que no podían salir del agua, los cuales finalmente lo lograron pero su padre no, y ante ello, un familiar dio aviso a los servicios de emergencias quienes lograron sacarlo y practicarle maniobras de RCP por casi una hora pero lamentablemente no reaccionó.

Según informaron las autoridades la víctima vivía en La Plata y se arrojó al agua en momentos en que el servicio de guardavidas aún no había arribado a la playa.