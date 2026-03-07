Tragedia en la ruta 30: un chico de 14 años al volante provocó un choque fatal en Chivilcoy

La conmoción se apoderó de la ciudad de Chivilcoy y la región tras conocerse los detalles de un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 30. El hecho, que tuvo lugar esta semana, dejó como saldo un hombre fallecido y puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad civil de los padres y la falta de control sobre los menores de edad al volante.

Según los reportes oficiales de la Policía Vial y las pericias preliminares, el accidente se produjo en el kilómetro 476. Un adolescente de apenas 14 años conducía un Volkswagen Gol Trend acompañado por otros dos menores de edad cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, mordió la banquina y cruzó de carril de forma imprevista.

La mecánica de un impacto que resultó inevitable

Al cruzarse de mano, el auto conducido por el menor chocó de frente contra otro Volkswagen Gol en el que viajaba Rodolfo Marcelo López, un vecino de 52 años oriundo de la localidad de Rawson. El impacto fue de tal magnitud que el motor del vehículo donde iban los adolescentes se desprendió por completo, quedando a varios metros del lugar del siniestro.

Tras la primera colisión, una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba detrás no logró frenar a tiempo e impactó contra los restos del primer choque, quedando involucrada en lo que terminó siendo un triple choque fatal. El conductor de la camioneta resultó ileso, pero la escena descrita por los Bomberos Voluntarios fue desoladora.

Quién era la víctima y cuál es el estado de los heridos

La víctima fatal fue identificada como Rodolfo López, quien falleció atrapado en el habitáculo minutos antes de que el personal del SAME y los bomberos pudieran rescatarlo. Lo acompañaba su pareja, Eliana Orellanos, quien sobrevivió al impacto pero sufrió heridas de consideración, incluyendo un traumatismo de cráneo y fractura de clavícula.

En cuanto a los ocupantes del vehículo causante de la tragedia, el panorama es el siguiente:

Conductor (14 años): Sufrió politraumatismos graves y permanece bajo observación médica, aunque fuera de peligro inmediato.

Acompañantes menores: Dos adolescentes más viajaban en el auto. Uno recibió el alta tras las primeras curaciones, mientras que el otro sigue internado en terapia intensiva con pronóstico estable.

Eliana Orellanos (38 años): Se recupera en el Hospital Municipal de Chivilcoy tras ser intervenida por sus lesiones.

Responsabilidad legal: ¿qué pasa cuando un menor causa una muerte?

El caso ha generado una fuerte polémica en la Provincia de Buenos Aires. Al tener 14 años, el conductor es inimputable ante la ley penal argentina. Sin embargo, la investigación que lleva adelante la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Mercedes busca determinar cómo el joven obtuvo las llaves del vehículo.

Existen versiones cruzadas en la ciudad: una indica que el menor habría sacado el auto a su madre sin autorización, mientras que otras líneas investigativas analizan si existía una negligencia recurrente por parte de los adultos responsables. En términos civiles, los padres deberán afrontar las demandas económicas por los daños y el fallecimiento provocado.

Detalle del Siniestro Información Clave Ubicación Ruta Provincial 30, KM 476 (Chivilcoy) Vehículo causante Volkswagen Gol Trend (conducido por menor de 14) Víctima Fatal Rodolfo Marcelo López (52 años) Intervención Judicial UFI N° 6 de Mercedes

El peligro de los menores al volante en rutas bonaerenses

Este episodio reaviva la preocupación por la seguridad vial en los accesos y rutas que rodean a ciudades como Chivilcoy, Mercedes y Suipacha. La imprudencia, sumada al libre acceso de menores a vehículos motorizados, sigue siendo una de las principales causas de muertes evitables en el país.

Las autoridades locales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial insisten en la importancia de que los adultos aseguren las llaves de sus vehículos y comprendan que entregar un auto a un menor de edad no es una “práctica de aprendizaje”, sino un delito potencial con consecuencias irreparables para terceros.

Para más información sobre normativas de tránsito y prevención, podés consultar el sitio oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.