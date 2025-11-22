Tragedia en la Ruta 22: cuatro muertos tras choque con conductor ebrio en libertad condicional

Eric Olivera
accidente tragedia ruta 22 allen

Un accidente trágico en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1203, dejó este viernes 21 de noviembre un saldo devastador de cuatro muertos, todos integrantes de una familia de Catriel. Las víctimas fueron atropelladas por una camioneta Volkswagen Amarok mientras intentaban recoger el equipaje que se había caído del techo de su Ford EcoSport.

La familia viajaba rumbo a la costa atlántica para aprovechar el fin de semana largo, sin imaginar que la salida se transformaría en una escena irreparable.

Un hombre murió tras someterse a un implante dental: dos médicos detenidos
Mirá también:

Un hombre murió tras someterse a un implante dental: dos médicos detenidos
acc ecosport e1763728121404

Detalles del suceso

Según la reconstrucción preliminar, la Ford Ecosport avanzaba con normalidad hasta que el conductor advirtió la caída de un bulto que transportaban en el portaequipaje. Ante esa situación, decidió detenerse sobre la cinta asfáltica para asegurarlo. Apenas abrió la puerta y descendió para acomodar el equipaje, una camioneta Amarok que circulaba detrás impactó de lleno contra el vehículo, sin reducir la velocidad.

acc ecosport1 e1763728166804

La violencia del choque fue tal que la Ecosport fue arrastrada varios metros hacia adelante y se incendió por completo en cuestión de segundos. Cuando el personal policial y los bomberos voluntarios llegaron al lugar, el fuego ya estaba totalmente declarado, haciendo imposible rescatar a los ocupantes.

Dentro del vehículo se constató la muerte de cuatro personas: una mujer mayor (la abuela), una mujer que “sería su hija adoptiva” y dos niños, nietos de la víctima fatal mayor. El hombre que había descendido apenas instantes antes fue trasladado de urgencia al hospital de Allen.

El conductor de la Amarok, Axel Araneda, fue detenido tras el choque. De acuerdo a las autoridades, se encontraba bajo los efectos del alcohol y estaba en libertad condicional tras una condena. En el examen de alcoholemia se registró un nivel de 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. Actualmente se halla a disposición de la fiscalía, que ha ordenado pericias para determinar los pasos a seguir en la causa.

2e84870c 598c 4273 a9ae 65ce6c549d13
El conductor que mató a la familia en la ruta 22

La madrugada del siniestro, se presume que Araneda regresaba de una salida nocturna, como reflejan publicaciones en sus redes sociales, las cuales mostraban actividades relacionadas con una fiesta horas antes del trágico evento.

Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Mirá también:

Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Compartir este artículo
choque 11
Tragedia en Ruta 11: murió un policía en un fuerte choque entre un patrullero y un camión en Villa Gesell
Villa Gesell
IMG 20251121 075033 (1280 x 801 píxel)
Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Nacionales
cuanto gana enfermera en argentina 2024
Día de la Enfermería: por qué se celebra el 21 de noviembre en la Argentina
Sociedad
fresco con lluvias
¿Cómo estará el clima durante el inicio del fin de semana extra largo?
Provincia
nervios kYzH U120137620541LlC 1248x770@El Norte
Una docente fue imputada por lesiones que sufrió un alumno en la escuela
Nacionales
Jubilados anses novedades bono
Jubilados cobrarán aguinaldo y bono en diciembre: ¿Cuánto recibirán?
Anses
Un vecino de 84 años fue hallado sin vida en su domicilio en Chascomús
Chascomús

Más leídas