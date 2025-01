Tragedia en Chascomús: un hombre falleció en la pileta durante sus vacaciones

Un trágico hecho ocurrió en la noche de la víspera en el barrio Parque Girado de la ciudad bonaerense de Chascomús, donde un hombre de 32 años, que se encontraba de vacaciones junto a su familia, perdió la vida tras un accidente en una pileta.

Según se informó, la emergencia fue reportada de manera urgente, solicitando la presencia de una ambulancia y personal de seguridad en el domicilio. Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a un hombre siendo asistido con maniobras de RCP. Posteriormente, el equipo médico trasladó al afectado al Hospital Municipal en código rojo, pero lamentablemente falleció poco después.

El hombre, oriundo de otra localidad, estaba de visita en Chascomús junto a su esposa, sus tres hijos pequeños y otros familiares. Según relataron, tras la cena decidió ingresar a la pileta, pero al notar que no salía del agua, sus familiares lo sacaron y detectaron que no presentaba signos vitales.

Las autoridades locales informaron que este miércoles a las 12:00 se realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10, a cargo del fiscal Jonathan Robert, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Chascomús, destacada por su afluencia de turistas durante la temporada de verano.