La familia de Fernando asistió hoy durante la tarde a una misa que se celebró en honor por el cumpleaños de la víctima del ataque por parte de ocho rugbiers en Villa Gesell. La misma se llevó a cabo en el Colegio Marianista, institución a donde asistía el joven asesinado.

Además, su novia publicó una carta en la que declaró que los atacantes “le robaron la oportunidad de todo”. La joven, de nombre Julieta Rossi, aseguró que siente “enojo” y “odio” a causa del crimen.

Junto a ellos asistieron miles de personas a la escuela, ubicada en Caballito. En la celebración, Graciela Báez Sosa recibió el apoyo de los asistentes y pudo declarar ante los medios una vez más luego de su visita al cementerio de Chacarita, en donde se encuentran alojados sus restos.

Al salir de la misa, la madre pudo realizar un nuevo descargo por la muerte de Fernando Báez Sosa. “Sentí una emoción tan grande y sentí que Fer estaba entre nosotros en la misa”, aseguró la mujer frente a los medios. Y continuó: “Debo ser fuerte y agradecer a todos ustedes por venir a acompañarme para que se haga también justicia por mi hijo”.

“Era un chico muy solidario, que daría la vida por los demás. Y me lo arrebataron”, siguió descargando Graciela entre sollozos. “Fer no les hizo nada. Todos los días me preguntó por qué. ¿Por qué Dios mio le hicieron esto?“, relató al borde del llanto la mujer. Al finalizar sus palabras, incluyó un mensaje de feliz cumpleaños para Fernando.