Tití Fernández se descompensó en Masterchef ¿Qué le pasó?

En la edición del lunes, Masterchef Celebrity comenzó con algunos comunicados para los participantes. Tití Fernández debía participar de la gala de eliminación del domingo pero se ausentó y el jurado tomó la decisión de que vuelva a quedar en la gala de este próximo domingo. Pero ese no fue el único disgusto de la noche.

El desafío de ayer era en equipos, cada participante competiría junto a su par en la mesa y deberían presentar un plato idéntico, pero con una complicación: el muro.

Titi Fernández siendo asistido

Este reto generó momentos muy divertidos entre varios de los famosos y la dupla que conformaron Tití Fernández y Joaquin Levinton se llevó todo el protagonismo. Pero, luego de algunos gritos e indicaciones junto con humor el periodista repentinamente empezó a sentirse mal y generó preocupación.

¿Qué le pasó a Titi Fernández?

Tití Fernández tomó asiento al costado de su cocina porque sintió que le faltaba el aire. Eso llevó a que su compañero se pusiera muy nervioso porque no recibía ninguna indicación desde el otro lado del muro. “Me siento mal, pará un poco”, gritó Tití ante los llamados que el líder de Turf le hacía con un megáfono.

Luego de descompensarse, Tití Fernández recibió la atención de los paramédicos que le hicieron los controles correspondientes. Y agregó: “Joaquín, mirá lo que conseguiste, que entre el doctor a atenderme. La factura de la obra social te la paso a vos, loco”.

Luego de la asistencia sirvió para que recargara energías y terminara su “pollo con chips de remolacha, puré de hinojo, salsa con miel y manteca, y castañas de cajú”. Y no solo completó el reto, también consiguió que se pareciera a lo que hizo Levinton. Al momento de la degustación del jurado, Levinton bromeó: “Para mí ya es un triunfo que Tití esté acá”. Un comentario que su compañero retrucó entre risas: “¡Cómo no me voy a descomponer con él al lado!”.

Más allá de las chicanas, ambos se mostraron muy compinches mientras escuchaban las devoluciones de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Si bien encontraron algunos errores en los ingredientes, destacaron que las preparaciones estuviesen “estéticamente similares”.

A pesar de que no estuvieron entre las mejores performances de la noche, Levinton y Fernández subieron al balcón.