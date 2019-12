Por medio de un amparo y luego de meses de intentar que se cumpliera su petición, la justicia de Tierra del Fuego hizo lugar al recurso solicitado y ordenó al Registro Civil de Ushuaia que autorice a que en el Documento de Identidad Nacional del joven de 25 años en el lugar del sexo especifique no binario.

Este es el primer caso donde se da un fallo judicial de esta categoría en Tierra del Fuego y uno de los primeros a nivel nacional, que además desafía la legislación actual la cual solo permite dos opciones que son varón o mujer.

La razón que había presentado el Registro Civil de esa localidad, era precisamente que la legislación solo da estas dos opciones en el sexo para figurar en el documento y por tal motivo no aprobaba la petición de Sosa Battisti.

No binario, es una de las definiciones más usadas para que un individuo se identifique como una persona que no se siente completamente femenina ni masculina, sin embargo también podría ser género no conforme.

El joven, inicialmente se cambió el nombre a Shanick Lucián Sosa Battisti, y apoyado por el equipo de abogados de Red Diversa Positiva, logró que se efectuara el fallo positivo a su petición ordenando al Registro Civil a que en cinco días expidieran “una nueva partida de nacimiento y un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI)” donde figure el nuevo nombre y, “en el casillero correspondiente al sexo, se haga constar “no binario/igualitario”.

Shanick Sosa, aclaró que no se percibe como mujer u hombre, que por años no se sentía definido y que gracias a personas y grupos conformados por personas en su misma situación, fue que encontró fuerza y valor para hacer el reclamo e inicio del cambio.