Terribles amenazas antes del femicidio en General Belgrano: “Voy por tu mamá y tu hermano”

Nataniel Thierry Schouten, el policía que asesinó a su exsuegra y atacó a su ex pareja con un palo en General Belgrano, había enviado brutales amenazas pocas horas antes de cometer el crimen.

La ahijada de Marcela Costilch, la mujer asesinada, reveló en Canal 13 que Schouten había enviado mensajes a su ex diciendo que mataría a su madre y a su hermano. A pesar de que Eliana, la ex pareja, denunció las amenazas, no recibió apoyo.

La noche del crimen, Eliana presentó la denuncia a las 22 horas y a las 2 de la mañana, Schouten cumplió su amenaza y asesinó a su madre. Según la ahijada de Costilch, las denuncias habían comenzado hace meses, pero la violencia del policía se intensificó en el último mes.

La semana anterior, él la había golpeado en Ranchos y, aunque dos vecinos la ayudaron, Schouten escapó. Eliana y su madre intentaron denunciar el incidente en la comisaría de General Belgrano, pero les dijeron que debía hacerlo en Ranchos, donde ocurrieron los hechos.

Eliana finalmente hizo la denuncia en Ranchos, donde recibió más atención y apoyo que en General Belgrano.

Finalmente, la ahijada de Costilch criticó duramente a la policía y la justicia: “La justicia no protegió ni ayudó. Se pidió ayuda, no es que pasó y no se había denunciado. Tenía denuncias, tenía todo. La policía no hizo nada. Pensaban que se arreglaba con un botón antipánico y nada más. La comisaría de la mujer la dejó sola”.

Recordamos que esta tarde fue desplazado el Jefe de la Policía Comunal de General Belgrano, Comisario Martín Echeverría a pedido del Intendente local y se prevé que en las próximas horas se produzcan nuevos desplazamientos.