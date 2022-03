Terminó una relación con su novio y fue acuchillada y amenazada

La relación duró apenas una semana y se dio entre dos adolescentes. La vìctima tiene 14 años y es de San Juan. Recibe amenazas de parte de su exnovio y de su madre, quien la acuchilló y amenazó de muerte.

La relación duró apenas una semana.

Al parecer, la denuncia de la madre de la víctima relata que cuando ella terminó la relación, él comenzó a hostigarla y amenazarla para evitarlo. Mayra José Lima, la madre del agresor entró en escena y se dirigió a la casa de la chica, insultándola y amenazándola, terminó por acuchillarla en el costado izquierdo de la espalda. “Vos te vas a quedar con mi hijo sino te mato“, le advirtió.

Desde el episodio, la familia de la adolescente permanece encerrada y atemorizada. El caso está en manos del juez Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción), quien acreditó que se provocaron lesiones leves a la manor y el delito de coacción.

La madre del agresor de 15 años se presentó en el hogar de la víctima y la amenazó a ella y a su familia.

La familia planea mudarse de la vivienda ubicada en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía. “Podría haberla matado y ahora esto no es vida… tengo que acompañarla de ida y vuelta a la escuela, repitió de año porque por todo esto y el miedo de salir no pudo ir a rendir. Y no sabemos qué hacer, porque nos siguen amenazando, me dicen que me van a dar un tiro o nos van a quemar la casa… jamás pasé por algo así… yo tengo que trabajar medio día y el otro mediodía encerrarme con mis hijos… sólo quiero que nos dejen en paz, no se puede vivir así”, confesó la madre de la víctima.