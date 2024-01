Fuerte cruce en las redes entre Grabois y Marra: ¿Qué pasó y qué se dijeron?

Luego de que el Ex Candidato a Presidente en las Paso de Unión por la Patria, Juan Grabois, saliera a decir que Victoria Villarruel y Macri estaban preparando el golpe contra Milei, el Referente de la Libertad Avanza y ex Candidato a Jefe de Gobierno Porteño, Ramiro Marra, lo cruzó a través de las redes sociales.

“La que quiere voltear a Milei y está clarito es Victorial Villarruel, junto a Mauricio Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo”, manifestó Grabois en televisión. “No me lo puedo tomar en serio, quiere un poco de cámara”, arrojó Marra a través de la red social X.

“No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que impulsa el Presidente. Nosotros respetamos al pueblo que lo votó, los que no lo respetan son los que están conspirando”, añadió el ex candidato de UP.

“Villarruel es una de las fundadoras de La Libertad Avanza y Macri hace el papel de un ex Presidente. Estábamos yendo marcha atrás y ahora estamos yendo para adelante. Ahora hay un plan de reformas que va a cambiar la Argentina”, continuó Marra.

“Siempre planteamos que habían que hacer reformar de shock, que eran muchas. Son diferentes estrategias legislativas. Son verdaderas intenciones de cambio. Estamos haciendo lo que prometimos en campaña”, finalizó el Referente oficialista.