Tenía 11 años, volaba de fiebre y la tildaron de “exagerada”: murió de una infección

Anuncio publicitario

Una menor de 11 años falleció en la localidad de San Cayetano tras diversas irregularidades en la atención médica que se le brindó en el hospital municipal y que generaron una enorme indignación en sus familiares.

Daiana Torres, tía de la víctima, dialogó con la radio LU24 de Tres Arroyos y contó los pormenores de la trágica secuencia que padeció la criatura. Confirmado el deceso, la familia de la pequeña denunció a las autoridades por negligencia médica y falta de compromiso para resolver el caso. Además, se llevó adelante una concentración para visibilizar lo acontecido.

Anuncio publicitario

“A la nena la llevan el lunes de la semana pasada al hospital y se le dice que tiene una parasitosis y la mandan a la casa. El martes la nena no se levanta y duerme todo el día y la llevan el miércoles a la guardia y le dicen que esa parasitosis pasa a ser una gastroenteritis. Le retiran la medicación de los parásitos y le dan suero y la mandan a la casa. El jueves pasó lo mismo, y el viernes a la madrugada la vuelven a ingresar y le dicen que es una infección urinaria”, relató Daiana en primera instancia.

Según contó la mujer, tras esa semana de idas y vueltas en los diagnósticos, “se le exigió a los médicos de guardia que se presente un pediatra”. “Nos dieron como respuesta que era imposible por la contextura física de la criatura y no era posible porque tenía el tamaño de un adulto, esas fueron las palabras” detalló la tía de la víctima sobre el pedido de un profesional especializado.

“Después nos dijeron que la nena era caprichosa y nos dieron a entender que estaba loca, por lo que nos mandaron a un psicólogo. Ellos aseguraban que mi sobrina gritaba mucho y por ello dedujeron que la chica exageraba y no tenía nada”, agregó Daiana sobre la increíble postura tomada por el personal médico del hospital.

Anuncio publicitario

La mujer pormenorizó luego lo que sucedió en ese día fatal: “Al mediodía del viernes le dan un suero y después ella empieza a empeorar y entre las 18 y las 19 horas muere internada, cuando supuestamente se iba a ir a la casa”, graficó.

A pesar de la gravedad y lo delicado de la situación, los problemas no terminaron ahí: “La cuestión es que a la familia la sacan sin decirle que la nena estaba grave y le dicen que iban a hacer un traslado que la nena estaba mal, la nena grita por la mamá y no se les permite entrar; o sea que la nena muere sola. No se le entrega acta de defunción, y los papeles se los dan después a un tío, ni siquiera a los padres de la menor”, detalló Daiana consternada.

En medio del duelo por la terrible pérdida, la familia realizó una concentración en la ciudad, donde la tía contó que “el problema de la negligencia médica en la salud de San Cayetano viene desde hace años”.

Anuncio publicitario

“Los análisis que se hicieron son solo rutinarios y no indican nada. Ellos dijeron que mi sobrina tuvo una infección generalizada y no lo resistió. El intendente alude que no puede poner en observación al personal ahora y no dio una buena explicación, dice que no puede hacer nada y minimizó lo que nos está pasando” agregó la mujer.

En el caso ya está actuando el Ministerio Público Fiscal. “Se hizo la autopsia y dicen que tardará entre 15 y 20 días. Queremos que se sepa, porque acá todo se tapa con dinero y poder. Tenemos un hospital divino y no tenemos médicos”, concluyó la familiar de la criatura.

Anuncio publicitario