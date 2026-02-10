TelePASE obligatorio en autos 0km: ¿Cómo funciona el nuevo sistema al momento de patentar?

El proceso de compra de un auto nuevo en Argentina suma un cambio tecnológico clave a partir de este mes. El Gobierno Nacional, en conjunto con las concesionarias y las empresas concesionarias de autopistas, ha puesto en marcha una medida que busca agilizar el tránsito y modernizar la infraestructura vial: todos los vehículos 0km comenzarán a salir de las agencias con el dispositivo de TelePASE ya instalado y vinculado desde el momento del patentamiento.

Adiós a las esperas: el dispositivo integrado de fábrica

Hasta ahora, el trámite de adhesión al TelePASE era una gestión posterior que recaía exclusivamente sobre el propietario del vehículo. Con la nueva reglamentación, el dispositivo (el adhesivo con chip que se coloca en el parabrisas) se entregará junto con la documentación y la chapa patente del automóvil.

El objetivo de esta integración es doble. Por un lado, reducir la congestión en las estaciones de peaje, eliminando la necesidad de detenerse para el pago manual. Por otro, se alinea con la tendencia de “Peaje Inteligente” o sistemas de flujo libre (Free Flow) que ya funcionan en autopistas como la Illia, la Perito Moreno y la recientemente renovada Autopista Riccheri.

Cómo es el proceso de activación para el usuario

Aunque el vehículo ya cuenta con el dispositivo físico al salir de la concesionaria, el usuario debe realizar un paso final para habilitar los pagos:

El número de dispositivo ya estará asociado al dominio (patente) del 0km.

El propietario recibirá un código de activación o un enlace a través de los canales digitales de la concesionaria o el Registro del Automotor.

Se deberá vincular un medio de pago, ya sea tarjeta de crédito, débito o cuenta prepaga, a través de la web oficial de TelePASE o las aplicaciones de billeteras virtuales compatibles.

Es fundamental destacar que, si el usuario no activa el medio de pago, el paso por las vías exclusivas de TelePASE generará multas o el cobro de la tarifa máxima con recargo, ya que la patente será detectada por las cámaras pero no habrá fondos asociados.

Ventajas impositivas y de costos para los nuevos propietarios

La incorporación del TelePASE de serie no solo es una comodidad logística, sino que también ofrece beneficios económicos directos:

Tarifas diferenciadas : En la mayoría de las autopistas del AMBA y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, los usuarios de TelePASE pagan hasta un 30% menos que quienes utilizan el pago manual.

: En la mayoría de las autopistas del AMBA y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, los usuarios de TelePASE pagan hasta un 30% menos que quienes utilizan el pago manual. Cero costo de instalación : El costo del dispositivo y su colocación está incluido en los gastos de patentamiento y entrega de la unidad, eliminando el cargo que antes debían abonar los usuarios en los puntos de instalación.

: El costo del dispositivo y su colocación está incluido en los gastos de patentamiento y entrega de la unidad, eliminando el cargo que antes debían abonar los usuarios en los puntos de instalación. Acceso a vías rápidas: Se elimina la fricción en el tránsito, permitiendo que el flujo vehicular sea constante, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y menor desgaste del vehículo en zonas de alta congestión.

El plan de expansión nacional del sistema

Esta medida no se limita a Buenos Aires. El Ministerio de Transporte busca que el TelePASE se consolide como el sistema único de pago en toda la Red de Autopistas y Rutas Nacionales. Actualmente, el sistema es interoperable en más de 40 rutas del país, incluyendo los accesos Norte y Oeste, la Autopista Buenos Aires-La Plata, y las rutas de Córdoba, Santa Fe y la red vial de Mendoza.

Para las automotrices, este cambio representa un paso hacia el “auto conectado”. Algunas marcas de alta gama ya están trabajando en integrar el chip de peaje directamente en el hardware del espejo retrovisor o la consola central, eliminando la necesidad de pegar el sticker en el vidrio.