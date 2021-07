Telecentro Play ¿Qué es y cómo funciona?

Telecentro es una empresa de telecomunicaciones situada en Argentina desde hace mucho años.

A través de Telecentro Play se convirtió en una de las pioneras en digitalizar su servicio en su Plataforma Web. Si todavía no sabes que es Telecentro Play y no sabes como activarlo, no te preocupes. En este artículo, te ayudaremos en ello.

¿Qué es y para qué sirve Telecentro Play?

Es una plataforma de contenido en línea (streaming) que posibilita a sus clientes ver canales en vivo, series, películas o cualquier contenido a través del celular o ordenador sin necesidad de un televisor.

¿Cómo activar Telecentro Play? Guía Paso a Paso

Para activar Telecentro Play debes seguir los siguientes pasos que te mencionaremos.

Ve a la Sucursal Virtual de Telecentro. Ingresa a la sección de “Televisión”. Posteriormente, toca en “Telecentro Play”. Por último, presiona en “Activar T-Play” ¡Listo! Ahora, puedes disfrutar de Telecentro Play desde cualquier lado en el que estes.

Descargar Telecentro Play

Ve a la Store de tu sistema operativo de celular ya sea Apple Store o Google Play. Busca y descargar Telecentro Play. Ingresa a la aplicación. Inicia sesión con tu usuario y contraseña ¡Hecho! Busca el contenido de tu preferencia y disfruta.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Telecentro Play

¿Cuál es el precio de Telecentro Play? ¿Es gratis?

El precio de Telecentro Play es de 579 pesos finales por mes. En caso de tener Pack HD Telecentro podrán disfrutarlo gratuitamente hasta el día de la baja del servicio.

¿Cómo dar de baja Telecentro Play?

Debes ingresar a la Sucursal Virtual, dirigirte a “Televisión” > Telecentro Play > Desactivar.

¿Qué es el error 240?

El error 240 de Telecentro Play se origina cuando quieres ver un contenido que no esta incluido en el plan contratado. Debes abonar otro Pack Telecentro más grande para visualizarlo.

¿Hasta cuantos dispositivos puedo ver?

Podrán haber 5 dispositivos asociados con la cuenta y, solamente, 2 mirando contenido simultáneamente.