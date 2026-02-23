Tecnología: ¿Qué artículos conviene comprar afuera para no perder dinero?

El panorama de las compras tecnológicas en el exterior ha dado un giro drástico en Argentina este año. Con la consolidación de la eliminación de aranceles para celulares y la flexibilización del sistema de envíos internacionales (Courier/ARCA), el consumidor argentino se enfrenta a una pregunta clave: ¿sigue valiendo la pena esperar a viajar o pedir por correo, o los precios locales finalmente son competitivos?

A pesar de la baja de impuestos, la brecha de precios persiste en categorías específicas. Para no perder plata, es fundamental conocer dónde están las mayores diferencias y cómo utilizar los nuevos límites de importación a tu favor.

La nueva regla de oro: el límite de los 400 dólares

Desde finales de 2025 y durante todo 2026, rige un beneficio fundamental para quienes compran a través de servicios de Courier: los primeros 400 dólares de cada envío están exentos de derechos de importación y tasa de estadística. Solo se abona el IVA (21%). Esto significa que artículos que se encuentren en ese rango de precio son, casi sin excepción, mucho más baratos comprándolos afuera.

Artículos que conviene comprar afuera sí o sí

Componentes de PC y Gaming: Placas de video (GPUs), procesadores y memorias RAM encabezan la lista. Mientras que en Argentina los márgenes comerciales de estos nichos siguen siendo altos, traer una placa de gama media-alta aprovechando los nuevos límites de 3.000 dólares por envío y 50 kg de peso permite ahorros de hasta un 45% respecto al precio local.

Pequeños Gadgets y Wearables: Relojes inteligentes (smartwatches), auriculares premium y dispositivos de domótica (como cámaras de seguridad o asistentes de voz) suelen entrar cómodamente en la franquicia de los 400 dólares. Al no pagar aranceles, el costo final suele ser casi la mitad del valor en tiendas oficiales locales.

Notebooks de gama alta: Aunque el mercado local ofrece cuotas, las laptops para diseño o gaming con componentes de última generación (procesadores con NPU para Inteligencia Artificial) llegan a la Argentina con un sobreprecio considerable. En el exterior, se consiguen modelos con mejores especificaciones de RAM y almacenamiento que no siempre están disponibles en el stock nacional.

El caso de los celulares: ¿Arancel 0% significa precio bajo?

Desde el 15 de enero de 2026, los celulares importados ya no pagan aranceles (que antes eran del 16% o el 8%). Sin embargo, la conveniencia sigue siendo relativa:

Modelos tope de gama: Un iPhone 17 Pro Max o un Samsung Galaxy de la serie S siguen siendo más económicos en Estados Unidos, Chile o Paraguay. La carga impositiva interna en Argentina (IVA e impuestos internos reducidos al 9,5%) y el margen del revendedor mantienen el precio local por encima del internacional.

Gama media y baja: Aquí la brecha se acortó. Con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés en bancos locales y la garantía oficial, comprar un celular de gama media en Argentina puede ser más inteligente que traerlo de afuera y arriesgarse a no tener soporte técnico.

Claves para no perder dinero en la aduana

Para que el ahorro no se diluya en costos inesperados, recordá los límites vigentes en febrero de 2026:

Sistema Courier: El valor máximo por envío es de 3.000 dólares . Podés realizar hasta 5 envíos al año por persona. No olvides que el límite de “pequeños envíos” permite hasta 3 unidades del mismo producto.

Viajes (Vía aérea o marítima): La franquicia para traer artículos en la maleta se mantiene en 500 dólares por persona (más otros 500 dólares en el Free Shop). Si te excedés, pagarás el 50% del valor sobrante.

La franquicia para traer artículos en la maleta se mantiene en por persona (más otros 500 dólares en el Free Shop). Si te excedés, pagarás el 50% del valor sobrante. Uso personal: La Aduana es estricta. Si la cantidad de artículos sugiere una finalidad comercial (por ejemplo, traer 5 teléfonos iguales), la mercadería puede ser retenida.

Finalmente, si el producto que buscás es pesado (más de 50 kg) o requiere una garantía extendida por su fragilidad, el mercado local está ganando terreno gracias a la simplificación de importaciones que permite un flujo de stock más constante y competitivo que en años anteriores.