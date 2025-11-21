Té matcha: el superalimento verde que revoluciona la forma de tomar té

Hoy en día cuidarse y llevar un estilo de vida saludable son los dos grandes mantras de la gran mayoría de la sociedad. Hacer deporte se ha convertido en la actividad favorita de todo el mundo y no solo por la mejora física y muscular que conlleva, sino más bien por la sensación de bienestar y mente en calma que se alcanza cuando se va al gimnasio, a clase de pádel o simplemente se practica algún deporte, esté o no de moda.

Priorizar un estilo de vida saludable va muy ligado con cuidar la alimentación y optar en todo momento por una dieta equilibrada, teniendo en cuenta los niveles de hidratos, grasas y nutrientes necesarios. Al fin y al cabo, la "vida fitness" se ha convertido en una ciencia más de estudio donde nutricionistas y psicólogos encuentran la manera más eficaz de conseguir los resultados buscados sin dejar de lado el tiempo para uno mismo. Un modelo de vida saludable no solo consiste en dietas saludables y en pasar muchas horas en el gimnasio, también hay que cuidar la mente dejándola disfrutar de otros hobbies como las series y las películas o simplemente dejando fluir la creatividad.

¿Qué tiene de especial el té matcha?

A simple vista no es más que un té verde de un color intenso que se diferencia del típico té verde en que se elabora a partir de hojas machacadas, o eso dicen. Pero la realidad dista mucho de ser lo mismo. Es cierto que el matcha es un té en polvo, pero lo especial y lo que hace único a este tipo de té es que se consume la hoja completa, al estar machacada, lo que permite absorber más nutrientes y antioxidantes como la clorofila y las catequinas.

Se puede decir que el consumo de toda la hoja de la planta es la mayor diferencia del matcha con el resto de tés infusionados, pero justo esta característica hace que consumir matcha tenga más beneficios para la salud por su potente efecto antioxidante, lo que refuerza el sistema inmunológico de las personas.

Cómo las infusiones contribuyen al bienestar corporal y mental

No es ninguna novedad que el consumo de infusiones es bueno y muy recomendado por cualquier dietista y nutricionista porque ayuda a mejorar la digestión, alivia la sensación de hinchazón y tiene propiedades diuréticas, lo que se traduce en reducción de líquidos y una mayor protección a las células. El listado de tipos de infusiones es infinito, pero el té de cúrcuma con pimienta negra tiene muchos beneficios y es muy fácil de preparar en casa de manera natural.

¿Es el matcha el Red Bull del momento?

Siempre se lee en cualquier blog o post relacionado con el consumo de té matcha que es un aporte extra de energía que mantiene activo a quienes lo consumen todo el día. Incluso se dice que el matcha es el sustituto del café, lo que reduce notablemente el nivel de cafeína ingerida en el día a día.

El matcha no es la alternativa natural del café ni es un red bull, aunque los efectos son similares y hay quienes empiezan a dejar de lado la cafeína incluyendo un buen matcha al principio del día. Además, al no tener cafeína te permite poder tomar hasta dos o tres tazas al día sin quitar el sueño o mantener el cuerpo más activo de lo recomendado.

Tipos de Matcha

Aunque parezca que solo hay un tipo de té matcha, la realidad es que las opciones son muchas, diferenciándose sobre todo entre matcha ceremonial o matcha básico. La principal diferencia es la intensidad del color verde, aunque por supuesto el sabor también es diferente con más o menos intensidad. No obstante, esto es una cuestión de gustos, pero estos son los 10 Matchas de 2025 según la OCU.