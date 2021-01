Juntan firmas para que la Tarjeta Alimentaria llegue a jubilados y pensionados

A través de la plataforma change.org, un grupo de personas junta firmas para que la Tarjeta Alimentaria llegue a los jubilados y pensionados que cobran la mínima y para todas las personas con alguna incapacidad en su cuerpo.

Tarjeta Alimentaria

La solicitud remarca que los jubilados y pensionados, personas que han aportado durante toda su vida, no cobraron el IFE, no tienen Tarjeta Alimentaria ni ningún otro beneficio y con el monto que cobran cada vez se les hace más difícil cubrir todos los gastos del mes, en un país donde la inflación no da descanso y los alimentos están cada mes más caros.

El texto agrega que “La crisis mundial por la pandemia de coronavirus ha profundizado las desigualdades preexistentes, ha dejado al descubierto el alcance de la exclusión y puso de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas mayores y en situación de discapacidad, quienes en su mayoría se encuentran en graves dificultades económicas”.

Agrega que, esas dificultades son de tal magnitud que corren riesgo alimentario y la actual jubilacion o pensión, que algunos de ellos reciben conforme a la ley, resulta insuficiente para sustentarse.

La solicitud finaliza reclamando que el gobierno coordine con la ANSES y con el Ministerio de Desarrollo Social, para que los jubilados y pensionados de la mínima y las personas con discapacidad sean incorporadas al beneficiario de la Tarjeta Alimentar.

Consideran que es muy injusto e incomprensible que, una persona que aportó toda su vida tenga que pasar hambre o seguir trabajando, porque con la jubilación o pensión no le alcanza para cubrir las necesidades básicas.

