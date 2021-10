Tarjeta Alimentar suspendida: ¿Por qué y cómo hacer el reclamo?

El ministerio de Desarrollo Social junto a la Anses, activó esta semana una actualización del padrón de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Así, de cara al calendario de cobro de noviembre con unificación de la Tarjeta Alimentar con la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la AUE (Asignación Universal por Embarazo); ahora se sumó una actualización del padrón.

Ante este cambio, varios de los beneficiarios del padrón recibieron altas y bajas del pago mensual del beneficio. Si a vos también te pasó, seguí leyendo esta nota y conocé dónde reclamar si no recibiste tu recarga de la tarjeta en octubre.

Actualización de Padrón de la Tarjeta Alimentar

Como se mencionó, el Ministerio de Desarrollo Social y la Anses activaron esta semana una actualización del padrón de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Este cambio en el padrón trajo consigo algunas altas y bajas del pago mensual entre los beneficiarios como la AUH, AUE y madres de siete hijos con Pensión no Contributiva (PNC); quienes reportaron cancelaciones masivas del beneficio.

Denuncias de cancelación del beneficio

Entre los afectados tras la actualización del padrón de la Tarjeta Alimentar, algunos de ellos, expresaron:

“Hola, ¿alguna tuvo problemas con la Alimentar? Consulté el saldo y tengo $9 mil voy a comprar y no pude comprar en ningún lado intenté en distintos lugares y nada, llamé para ver si estaba dada de baja pero me dijeron que no, que llame al banco. ¿A alguien más le pasó?”, indicó una de las beneficiarias.

Asimismo, otra de los beneficiarias afectadas preguntó mediante sus redes sociales lo siguiente: “¿A alguien más le sale suspendido la tarjeta Alimentar en la App Mi Argentina?”

¿Por qué hubo bajas de beneficio tras la actualización de padrón?

Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció la unificación del calendario de cobro de la Tarjeta Alimentar con las fechas de pago AUH y AUE Anses. Sin embargo, estas modificaciones entrarán en vigencia en noviembre 2021.

De momento, la razón por la que puede haber bajas es por el incumplimiento de las condiciones de la Tarjeta Alimentar:

Su uso es exclusivo para la compra de alimentos.

No se pueden adquirir bebidas alcohólicas.

No se puede extraer dinero.

Si se realiza un consumo de alguno de los productos prohibidos, se podrá bloquear la tarjeta.

Por último, tené en cuenta que este es un beneficio que corresponde solo a niños y niñas de hasta 14 años y 364 días. Es decir, que mientras no cumpla 15 años, si tienen AUH o AUE activa, recibirán la recarga del saldo en la tarjeta o cuenta, según sea el caso.

Tarjeta Alimentar ¿Cómo hacer un reclamo?

Si necesitás realizar un reclamo, ya se porque no recibiste el pago en fecha y forma o tuviste cualquier otro inconveniente con la tarjeta Alimentar, estas son las formas de ponerse en contacto: